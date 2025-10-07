Se volvió a medir mensualmente el denominado índice asado, un relevamiento que permite seguir la evolución de los precios del tradicional menú argentino. En septiembre de 2025, preparar un asado para 10 comensales alcanzó un costo total de $96.870, lo que implica un gasto de $9.687 por persona.

El dato más destacado del informe es que el índice asado registró un aumento leve del 1,04% respecto a agosto. Este comportamiento plantea preguntas sobre las causas de la relativa estabilidad en un contexto inflacionario como el que atraviesa el país.

La clave de la estabilidad: ¿por qué subió tan poco el índice asado?

Según el informe del Mercado Norte, la explicación principal radica en que las carnes vacunas, componente central del asado, no registraron aumentos en sus precios al público durante el último mes. Esa estabilidad en los cortes de carne amortiguó presiones al alza que habrían impactado con mayor fuerza en el costo total del menú.

La variación positiva del 1,04% se explicó, en cambio, por incrementos en los precios de algunas verduras utilizadas en las ensaladas que acompañan el asado. Si bien estos aumentos son menores en el esquema de gasto global, resultaron suficientes para empujar ligeramente el índice.

Para los consumidores, la ausencia de aumentos en los cortes de carne fue interpretada en el informe como "muy buena noticia", ya que el asado representa una porción significativa del gasto en este tipo de comidas familiares o sociales. Sin embargo, la dependencia de otros insumos del mercado hortícola deja en evidencia la fragilidad de esa estabilidad: variaciones estacionales, condiciones climáticas y logística pueden revertir rápidamente el escenario.

En resumen, septiembre mostró una moderada suba del índice asado impulsada por verduras, mientras que la carne mantuvo precios estables. El seguimiento mensual del relevamiento permitirá observar si esta tendencia se confirma en los próximos meses o si otros componentes del menú vuelven a presionar al alza el costo del asado popular.

El detalle del costo de $96.870

El costo total del menú de referencia (preparado con carne de novillo) incluye la totalidad de los ingredientes y complementos necesarios para una reunión tipo: carne, verduras para las ensaladas, carbón, pan, bebidas (con y sin alcohol) y postre. Este valor representa un relevamiento que suma los precios de cada componente considerando cantidades habituales para un asado grupal.

Entre los ítems relevados se detallan: 5 kg de carne (costilla), 2 bolsas de carbón de 4 kg (precio total $3.000), 1 kg de tomate perita ($1.500), lechuga ($2.000), 3 botellas de vino de 3/4 ($3.700) y 10 unidades de helado palito bombón ($5.500). La cifra final de $96.870 resulta de la agregación de todos los ingredientes y complementos considerados en la muestra.

Precios del asado: el costo varía según el tipo de carne

Si bien el menú de referencia toma como base la carne de novillo, el Mercado Norte realizó un comparativo con otras tres alternativas populares, mostrando códigos de variación en el costo total del asado según la proteína elegida:

Ternera (la de mayor valor): $115.870

Cerdo: $76.870

Pollo: $55.270

Estas diferencias reflejan las variaciones de precio en la carne como principal componente del menú, además de las posibles modificaciones en las cantidades o cortes seleccionados. El desglose permite observar cómo la opción de ternera incrementa significativamente el gasto total, mientras que el pollo constituye la alternativa más económica dentro del relevamiento.