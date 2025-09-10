Cambian el plazo fijo: cuánto gano si deposito $10.000.000

El plazo fijo es una de las alternativas favoritas de ahorristas pequeños y medianos que buscan proteger el valor de su dinero. Se trata de una inversión sencilla y predecible: desde el primer momento, el cliente sabe con certeza cuál será el rendimiento al finalizar el período acordado.

En los últimos días, varios bancos ajustaron sus tasas y mejoraron la rentabilidad de esta opción. Hoy en día, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 47%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $10.000.000 a 30 días

Si se invierten $10.000.000 durante 30 días con una TNA del 48,50% (en un plus del 1,5% por la cantidad de dinero) la ganancia alcanzaría los $398.630,14. Así, al vencimiento, el cliente recibiría un total de $10.398.630,14, que corresponde al capital inicial más los intereses generados.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

  • Banco de la Nación Argentina: 47 -48,5%
  • Banco Santander Argentina S.A.: 42%
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 44%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 45%
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 45%
  • Banco Macro S.A.: 48%
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47%
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 41%
  • Banco BICA S.A.: 54 %
  • Banco CMF S.A.: 58 %
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 47 %
  • Banco de Corrientes S.A.: 52 %
  • Banco de Formosa S.A.: 32 %
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 57 %
  • Banco del Chubut S.A.: 51 %
  • Banco del Sol S.A.: 51 %
  • Banco Dino S.A.: 45 %
  • Banco Hipotecario S.A.: 49,5 % / 52,5 %
  • Banco Julio Sociedad Anónima: 42 %
  • Banco Mariva S.A.: 54 %
  • Banco Masventas S.A.: 30 %
  • Banco Meridian S.A.: 56,75 %
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54 %
  • Banco VOII S.A.: 57 %
  • BIBANK S.A.: 50 %
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 56,5 %
  • REBA Compañía Financiera S.A.: 55 %

Cómo hacer un plazo fijo, paso a paso

  1. Ingresar al home banking o a la app del banco.
  2. Seleccionar la sección “Plazo fijo” o “Inversiones”.
  3. Indicar el monto a invertir (por ejemplo, $10.000.000).
  4. Elegir el plazo, que inicia en 30 días.
  5. Confirmar la operación.