Cambian el plazo fijo: cuánto gano si deposito $10.000.000

El plazo fijo es una de las alternativas favoritas de ahorristas pequeños y medianos que buscan proteger el valor de su dinero. Se trata de una inversión sencilla y predecible: desde el primer momento, el cliente sabe con certeza cuál será el rendimiento al finalizar el período acordado.

En los últimos días, varios bancos ajustaron sus tasas y mejoraron la rentabilidad de esta opción. Hoy en día, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 47%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $10.000.000 a 30 días

Si se invierten $10.000.000 durante 30 días con una TNA del 48,50% (en un plus del 1,5% por la cantidad de dinero) la ganancia alcanzaría los $398.630,14. Así, al vencimiento, el cliente recibiría un total de $10.398.630,14, que corresponde al capital inicial más los intereses generados.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 47 -48,5%

Banco Santander Argentina S.A.: 42%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 44%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 45%

Banco BBVA Argentina S.A.: 45%

Banco Macro S.A.: 48%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 41%

Banco BICA S.A.: 54 %

Banco CMF S.A.: 58 %

Banco Comafi Sociedad Anónima: 47 %

Banco de Corrientes S.A.: 52 %

Banco de Formosa S.A.: 32 %

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 57 %

Banco del Chubut S.A.: 51 %

Banco del Sol S.A.: 51 %

Banco Dino S.A.: 45 %

Banco Hipotecario S.A.: 49,5 % / 52,5 %

Banco Julio Sociedad Anónima: 42 %

Banco Mariva S.A.: 54 %

Banco Masventas S.A.: 30 %

Banco Meridian S.A.: 56,75 %

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54 %

Banco VOII S.A.: 57 %

BIBANK S.A.: 50 %

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 56,5 %

REBA Compañía Financiera S.A.: 55 %

Cómo hacer un plazo fijo, paso a paso