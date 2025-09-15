El plazo fijo es una de las opciones preferidas por los ahorristas pequeños y medianos que buscan proteger sus fondos frente a la inflación. Su principal ventaja es la certeza: desde el momento de realizar la inversión, el cliente sabe exactamente cuánto cobrará al finalizar el período acordado.

En los últimos días, varios bancos ajustaron a la baja sus tasas de interés, lo que bajó el rendimiento de esta herramienta financiera. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 47 %.

Cuánto rinde un plazo fijo de $4.000.000 a 30 días

Si invertís $4.000.000 durante 30 días a una TNA del 47 %, la ganancia estimada es de $154.520,55. Así, al vencimiento, el cliente recibe $4.154.520,55, que incluyen el capital más los intereses.

Cambios en el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $4.000.000

Qué tasa ofrece cada banco por un plazo fijo a 30 días

  • Banco de la Nación Argentina: 47 %
  • Banco Santander Argentina S.A.: 42 %
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 41 %
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 41 %
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 41 %
  • Banco Macro S.A.: 40,5 %
  • Banco GGAL S.A.: -
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 42 %
  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 42,3 %
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35 %
  • Banco Bica S.A.: 49 %
  • Banco CMF S.A.: 47 %
  • Banco Comafi S.A.: 43 %
  • Banco de Corrientes S.A.: 48 %
  • Banco de Formosa S.A.: 40 %
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 52 %
  • Banco del Chubut S.A.: 51 %
  • Banco del Sol S.A.: 55 %
  • Banco Dino S.A.: 45 %
  • Banco Hipotecario S.A.: 45,5 % – 48,5 %
  • Banco Julio S.A.: 42 %
  • Banco Mariva S.A.: 47 %
  • Banco Masventas S.A.: 30 %
  • Banco Meridian S.A.: 54,5 % – 53 %
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 48 % – 46 %
  • Banco Voii S.A.: 55 %
  • Bibank S.A.: 45 %
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54,5 %
  • Reba Compañía Financiera S.A.: 50 %

Cómo invertir en un plazo fijo a 30 días

  1. Ingresar al home banking o a la app de tu banco.
  2. Seleccionar la opción “Plazo fijo” o “Inversiones”.
  3. Indicar el monto a invertir (por ejemplo, $4.000.000).
  4. Elegir el plazo, que comienza en 30 días.
  5. Confirmar la operación.