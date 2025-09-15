Cambios en el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $4.000.000
Conoce el rendimiento de esta operación y cómo se realiza paso a paso.
El plazo fijo es una de las opciones preferidas por los ahorristas pequeños y medianos que buscan proteger sus fondos frente a la inflación. Su principal ventaja es la certeza: desde el momento de realizar la inversión, el cliente sabe exactamente cuánto cobrará al finalizar el período acordado.
En los últimos días, varios bancos ajustaron a la baja sus tasas de interés, lo que bajó el rendimiento de esta herramienta financiera. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 47 %.
Cuánto rinde un plazo fijo de $4.000.000 a 30 días
Si invertís $4.000.000 durante 30 días a una TNA del 47 %, la ganancia estimada es de $154.520,55. Así, al vencimiento, el cliente recibe $4.154.520,55, que incluyen el capital más los intereses.
Qué tasa ofrece cada banco por un plazo fijo a 30 días
- Banco de la Nación Argentina: 47 %
- Banco Santander Argentina S.A.: 42 %
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 41 %
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 41 %
- Banco BBVA Argentina S.A.: 41 %
- Banco Macro S.A.: 40,5 %
- Banco GGAL S.A.: -
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 42 %
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 42,3 %
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35 %
- Banco Bica S.A.: 49 %
- Banco CMF S.A.: 47 %
- Banco Comafi S.A.: 43 %
- Banco de Corrientes S.A.: 48 %
- Banco de Formosa S.A.: 40 %
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 52 %
- Banco del Chubut S.A.: 51 %
- Banco del Sol S.A.: 55 %
- Banco Dino S.A.: 45 %
- Banco Hipotecario S.A.: 45,5 % – 48,5 %
- Banco Julio S.A.: 42 %
- Banco Mariva S.A.: 47 %
- Banco Masventas S.A.: 30 %
- Banco Meridian S.A.: 54,5 % – 53 %
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 48 % – 46 %
- Banco Voii S.A.: 55 %
- Bibank S.A.: 45 %
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54,5 %
- Reba Compañía Financiera S.A.: 50 %
Cómo invertir en un plazo fijo a 30 días
- Ingresar al home banking o a la app de tu banco.
- Seleccionar la opción “Plazo fijo” o “Inversiones”.
- Indicar el monto a invertir (por ejemplo, $4.000.000).
- Elegir el plazo, que comienza en 30 días.
- Confirmar la operación.