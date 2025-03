Caputo aseguró que "el dólar no se disparará de ninguna manera"

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el Gobierno esté interviniendo para mantener el precio del dólar. “Hay más importaciones que exportaciones”, dijo y admitió que los exportadores están a la expectativa del la oficialización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista con el programa La Cornisa, el funcionario alertó que la oposición y algunos periodistas generan incertidumbre. “Eso provoca que haya sectores que, por especulación, importen y no exporten. Las reservas que se van a perder hoy se van a recuperar en los próximos días”, afirmó Caputo.

“Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en un momento dije que el dólar iba a converger con el Contado con Liqui”, explicó. “Acá no hay posibilidad de cimbronazo”, dijo, y aclaró que el Ejecutivo sabía que podía haber un aumento del dólar mientras se trataba el decreto sobre el FMI en el Congreso porque mientras se discute en el Parlamento “nosotros, como funcionarios, no podemos decir nada, y la oposición aprovecha para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible”.

“No es un problema”, definió y explicó: “Hoy hay muchos militando corridas porque el dólar vale $1300, un 15% arriba de lo que estaba cuando llegamos. Corrida es lo que le ocurrió al gobierno anterior, que empezó con el dólar a $60 y en 10 meses se le fue a $180. Acá subió 15% en 12 meses. No se va a disparar de ninguna manera”. “No estamos mirando el día a día porque sabemos que diseñamos algo sólido, que va a durar y es de largo plazo. La inflación en Argentina va a terminar colapsando y el dólar no va a ser un problema. La gente lo va a ver en la práctica”, definió.

Sobre el acuerdo con el Fondo, detalló: “No estamos tomando deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo. Reemplazamos los papelitos de colores por dólares”, manifestó y comentó: “Veníamos con un acuerdo que estaba completamente caído porque no habían cumplido. No fuimos a uno nuevo, porque si le decíamos al Fondo lo que queríamos hacer, iban a dudar y no los íbamos a convencer para recapitalizar al Central”. “Nos llevó mucho tiempo convencerlos”, reconoció y confirmó el monto del acuerdo: “El total del paquete será de US$20.000 millones, pero habrá que definir cómo se va a ir desembolsando”. En tanto sostuvo que el Gobierno pidió un primer desembolso mucho más grande de lo que saben que suele dar el Fondo.

El funcionario insistió que aún con el programa del gobierno anterior “íbamos a una hiperinflación”. “Llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al Fondo y al mundo que teníamos razón sobre el equilibrio fiscal, bajar la inflación y no devaluar. Para septiembre u octubre les dijimos: podemos continuar con nuestro programa, o ustedes pueden subirse y acelerar el proceso”, reveló.

“Sin el Fondo, iríamos comprando reservas para recapitalizar el Banco Central gradualmente. Las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo default y devaluaciones porque sí. Eso es producto de que se hacían las cosas mal. Esto en Argentina no se hace hace 120 años. En el país no lo vio absolutamente nadie”, indicó Caputo.

Asimismo, diferenció el programa económico de La Libertad Avanza con la convertibilidad de los años ‘90 y explicó que la principal diferencia es el déficit fiscal. “Algunos me decían que esto es como una neoconvertibilidad, pero no es así. Si uno toma el tipo de cambio equivalente a la cantidad de dólares que va a haber versus la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura es de $600″, dijo y siguió: “Nunca hubo tanta cobertura de la deuda en pesos como la que va a haber ahora en el Banco Central, con el agregado de que no hay emisión ni déficit. Esto último es la gran diferencia con la convertibilidad, que cayó porque hubo déficit. Si no, la convertibilidad podría durar hasta el infinito”.

En otro tramo de la entrevista, Caputo fue consultado sobre las críticas de referentes del kirchnerismo y el llamado de atención de Mauricio Macri acerca de la falta de institucionalidad del Gobierno. Sobre esto último, cuestionó: “[La institucionalidad] Es una de las mejores cosas que hemos logrado. Es un clásico en la Argentina que te ataquen políticamente y que repercuta en lo económico. Eso pasaba porque la macroeconomía estaba desordenada. Hoy repercute poco y nada”.

Con eso en mente, apuntó contra el kirchnerismo y la oposición a la cual acusó de querer desestabilizar al Gobierno. “Tratan, porque es la especialidad del kirchnerismo, es lo único en lo que son buenos: jorobar políticamente, pero cada vez les cuesta más”, dijo y agregó: “El kirchnerismo genera volatilidad y miedo. Cuando son gobierno, porque tienen un Banco Central desestabilizado— a Macri le pasó lo mismo, aunque no tanto como a Milei— y cuando no están en el poder, lo agitan”.

En el final de la entrevista, Caputo indicó que existe una recuperación “notoria” de la economía. “Creo que el crecimiento de la economía se siente mucho, en autos, motos, alimentos, inmobiliario, ni hablar de minería, agro y energía. Son muchos menos los sectores en los que no se siente, como la construcción y la industria pesquera”, explicó el ministro.

Asimismo, enfatizó: “Los salarios en términos reales subieron casi un 6% desde noviembre. Si uno dice que la gente está mal, parece que uno tiene la culpa de que la gente esté mal, pero venían de estar peor y el presidente no ganó porque la gente estaba bien. Hoy la gente está mejor. No somos Suiza, pero la mejoría lo reflejan los números. Las jubilaciones están un 9% arriba en términos reales, sin tener en cuenta el bono, y la pobreza cayó al 30%. Sacamos a 10 millones de personas de la pobreza”, concluyó./La Nación