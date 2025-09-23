Caputo calificó el encuentro con Trump como “realmente emocionante” y destacó el apoyo a la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció declaraciones a la prensa desde un hotel en Nueva York tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Definió el intercambio como “realmente emocionante” y lo describió como un respaldo explícito tanto al jefe de Estado argentino como a las medidas adoptadas por su gobierno.

Ante la consulta sobre contrapartidas por parte de la Argentina, Caputo afirmó que “no pidió nada”. Señaló además que el país considera a Estados Unidos un aliado estratégico y que existen múltiples iniciativas en marcha, así como otras por iniciar. Respecto de los detalles de esas iniciativas, el ministro prefirió reservar información: “Estamos hablando muchas cosas, pero a ellos les pido no decirlo”, indicó.

En relación con los pasos a seguir, explicó que los equipos técnicos de ambos países ya venían trabajando en conjunto y que probablemente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, formularía algún anuncio. Caputo evitó adelantar cuestiones no concretadas y subrayó que lo más relevante fue el nivel de apoyo manifestado durante la reunión.

El ministro aseguró que el encuentro superó sus expectativas y relató que Trump convocó a la prensa, leyó un comunicado y luego reiteró el mensaje con sus propias palabras. “Fue realmente algo histórico”, afirmó. Sobre eventuales medidas económicas derivadas del encuentro, afirmó no poder adelantar detalles, aunque consideró que, a la luz de lo expresado por el presidente norteamericano, no habría inconvenientes. Consultado por la posibilidad de un anuncio inmediato, reconoció no saber si se efectuaría ese mismo día.

Caputo admitió que en la conversación se mencionó “alguna cifra específica”, pero aclaró que no estaba autorizado a divulgarla. En cuanto al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó que tenía prevista una reunión con la directora gerente, Kristalina Georgieva, para la jornada siguiente.

El ministro negó que durante el encuentro se hubiera tratado el precio del dólar o la situación interna del país en términos operativos. Señaló, además, que Trump interpretó ciertos cuestionamientos a la gestión como “un ataque de la izquierda” y valoró el trabajo del gobierno argentino.

Finalmente, Caputo mencionó que Scott Bessent expresó respaldo hacia la Argentina y que la directora del FMI había mostrado apoyo mediante un reposteo en redes sociales, lo que fue destacado como parte del tono favorable que predominó en las declaraciones públicas tras la reunión.