Caputo tras la victoria del peronismo en las elecciones en PBA: “Nada va a cambiar”

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un acotado mensaje en sus redes sociales tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Al igual que Javier Milei, ratificó la continuidad del programa oficial.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, expuso Caputo este domingo en su cuenta de X.

Javier Milei reconoció la derrota y prometió corregir errores, pero ratificó el plan económico

Javier Milei habló en la sede de La Libertad Avanza tras los resultados de las elecciones provinciales. “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente.

En este sentido, agregó: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan desde hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

“Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso va a llevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores; de cara al futuro, vamos a corregirlos”, aseguró el mandatario.

En otro momento de su intervención, Milei afirmó que, más allá del resultado electoral, no cambiará el rumbo de su gestión: “No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de capital humano”.

“Vamos a continuar del lado del bien en el mundo. No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno; no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza”, indicó.