Carne vacuna: aumentaron las exportaciones y el consumo interno

Según datos difundidos por el Rosgan en base a cifras del INDEC, durante agosto las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 70,9 mil toneladas peso producto, lo que generó ingresos por 393,5 millones de dólares. Expresado en res con hueso, el volumen se ubicó en 84,6 mil toneladas, un 8% más que en julio, aunque un 1% por debajo del nivel de agosto de 2024.

En términos de facturación, se verificó un fuerte salto interanual: los ingresos en dólares crecieron un 46% frente a agosto de 2024, impulsados por un precio promedio de exportación 48% más alto que el registrado un año atrás.

En el acumulado enero-agosto, las colocaciones externas sumaron 539.000 toneladas por un valor de 2.256 millones de dólares, lo que representa una caída del 12% en volumen, pero con un incremento del 24% en divisas respecto al mismo período de 2024.

Más carne para el mercado interno

El informe también señala un aumento en la disponibilidad de carne para el consumo local. En lo que va del año, el mercado doméstico absorbió 1,558 millones de toneladas equivalentes peso carcasa, un 7,4% más que lo registrado a igual fecha de 2024.

Sobre una producción total de 2,083 millones de toneladas, el 26% se destinó a exportación, mientras que el 74% restante quedó para el consumo interno.

En términos de consumo per cápita, los datos de agosto marcan un promedio de 49,9 kilos por habitante al año, lo que implica un incremento de 2 kilos por persona respecto a lo observado un año atrás. /Revistachacra