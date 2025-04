Cayeron las exportaciones de vino argentino

En lo que va de 2025 las exportaciones de vinos han caído según informó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). De este modo, se vendió menos según la medición interanual de marzo a marzo y en el acumulado de los tres primeros meses. Desde el sector advirtieron que todavía es pronto para analizar una tendencia ya que muchas veces inciden los stocks en manos de los importadores. Por otro lado, advirtieron que el freno podría incrementarse temporalmente en función de las medidas proteccionistas anunciadas por Estados Unidos por lo que hasta que tanto países como importadores y exportadores sepan cómo impactarán realmente.

El último informe del INV sobre las ventas al exterior precisó que Argentina exportó en los tres primeros meses de 2025, 41,3 millones de litros de vino lo que implicó una baja acumulada de 3,5 %. En dicho lapso, se exportaron 1,5 millones de litros menos con respecto a 2024. En tanto, en la medición interanual se produjo una caída total de 2,1% en donde el vino a granel mostró una variación positiva de 7 puntos porcentuales. Con el foco puesto en los números acumulados porque muestran de manera más fiel la película, en los primeros tres meses del año hubo una caída tanto en el formato granel como fraccionado.

Así, entre enero y marzo de 2025, del total exportado 30,8 millones correspondieron a vinos fraccionados. Estos suman casi el 75% de lo vendido y tuvo una baja de 3,1% mientras que el resto -10,5 millones de litros- es vino a granel y cayó 4,8%. Según informó el INV, el precio promedio del vino total en el acumulado enero-marzo fue de 3,43 dólares/litro (+1,8%). El fraccionado llegó así a 4,27 dólares/litro (+1,8%) y el granel a 0,99 dólares/litro (-3,0%). En el periodo, por lo tanto, mejoró el precio medio de los vinos varietales. En contraposición, en lo que va del año las exportaciones de mosto concentrado aumentaron tanto en volumen como en valor, tendencia que se da desde hace más de un año.

En función de los datos, Daniel Rada del Observatorio Vitivinícola de la Coviar, expresó que es temprano para hacer una proyección aunque lo ideal sería que suban. En este marco, el INV marcó una mejora mensual en las exportaciones que fue de 4% de febrero a marzo. Sin embargo, tanto él como Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina (BA) advirtieron que los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos podría poner un freno al menos temporal en las exportaciones de vino. Aunque no es el único, el país que preside Donald Trump es uno de los destinos principales de la bebida nacional en el mundo.

Mercado revuelto

En este marco, los dos referentes comentaron que no es sencillo realizar una lectura hacia adelanta aunque coincidieron en el ajuste de costos que todavía incide en esta industria. Para Rada, las cifras podrían reflejar las dificultades que hoy presenta el tipo de cambio real mientras que Bressia advirtió que las bodegas no están en condiciones de absorber más costos. Hay que recordar que si bien en 2024 se dio una mejora en las exportaciones de vino, se partía de una base muy baja ya que 2023 fue un año negativo para este sector. “Veníamos de una caída del 25% y estos números podrían ser un indicio de preocupación”, apuntó Rada y se esperanzó en que la situación pueda revertirse.

Más allá de esto y en función de la “guerra comercial” desatada por Estados Unidos ha enrarecido los mercados internacionales. “Hasta que no esté claro cómo va a funcionar el tema de los aranceles, vamos a estar en un impasse”, calculó Bressia. Agregó que no solo es preciso analizar cómo impactará en los distintos países sino ver quién absorberá los nuevos costos. Si lo hará el importador o el bodeguero. En este último caso, la situación sería una complicación más dado los costos que continúan hacia arriba en un mercado que no tiene margen de aumento si se busca ser competitivo.

Por otro lado, lo que al principio se creía que podría ser una ventaja en comparación con Chile que pasará a pagar un arancel que antes era cero, la diferencia con Argentina continúa y el país vecino posee una ventaja. Otro punto que habrá que ver cómo juega es qué hacen los otros países productores de vino que tendrán que salir a buscar mercados alternativos en donde Argentina también exporta. Entre otros se encuentran Brasil, México, Perú y hasta la misma Argentina. Por el momento, los números son negativos y habrá que esperar a ver cómo continúa este año.

/Los Andes