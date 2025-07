Cierra otra importante fábrica nacional: 40 familias se quedan sin trabajo

En medio del ajuste que enfrenta Argentina, la provincia de San Luis ha sido testigo de una situación preocupante que resuena con fuerza en el ámbito laboral. La noticia del cierre de Avery Dennison, una fábrica emblemática en la producción de etiquetas para envases, ha dejado a más de 40 familias sin empleo, generando un clima de incertidumbre y desasosiego en la comunidad local.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y del Cartón de San Luis, Mario Famá, compartió su perspectiva sobre esta problemática con El Diario de la República. Según sus declaraciones, la empresa ha argumentado razones económicas para trasladar la planta, junto con dos máquinas y una línea de producción, a Buenos Aires, lo que equivale al despido de todos los trabajadores. Famá detalló que el cierre se produjo de manera abrupta, "estamos así. Vinieron de Brasil y de otro país a informarlo. Hay 32 trabajadores jornalizados, sumado a los jefes".

El impacto del fin de Avery Dennison en medio de la crisis de Milei

La situación en la que se encuentran los ex-empleados de Avery Dennison es alarmante. Famá expresó que la comunidad se queda "sin respuestas de nada". En su intervención, también mencionó que, a pesar del cierre, la firma se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes, incluyendo un plus del 8% como gratificación. Sin embargo, su preocupación va más allá de lo económico; enfatizó la desilusión de quienes habían votado por un cambio, afirmando que las consecuencias de esta realidad son un reflejo de una cultura donde prevalece el interés individual sobre el colectivo. Las palabras de Famá, "en estos momentos me enorgullece ser peronista y no voy a cambiar mi ideología, menos por un descerebrado", destacan la polarización política que se vive en el país y cómo las decisiones económicas están profundamente entrelazadas con el contexto social y político.

La importancia de la fábrica Avery Dennison para la industria nacional

Avery Dennison no es solo una fábrica; ha sido parte integral de la economía de San Luis durante más de 25 años. Durante este tiempo, la planta no solo produjo bienes, sino que también se destacó por su compromiso con la sostenibilidad, obteniendo la certificación FSC® en 2014, que validaba su manejo responsable de los recursos forestales. Su cierre, por lo tanto, no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también reabre el debate sobre las políticas de apertura comercial que han hecho a la industria local vulnerable ante importaciones más competitivas. Desde el sindicato se ha advertido que esta situación es una “señal de alerta” para otras industrias de la región, que pueden estar enfrentando desafíos similares.

El caso de Avery Dennison se suma a una serie de movimientos en el sector, donde otras empresas como Kimberly-Clark han cerrado líneas de producción en distintas localidades, dejando a más de 200 familias en la misma situación de desempleo. Este panorama invita a reflexionar sobre el futuro de la industria en Argentina y las políticas que podrían ofrecer una solución sostenible a la crisis actual.