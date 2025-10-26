Cierre de comicios y volatilidad: análisis del comportamiento del dólar cripto
El tipo de cambio paralelo, que opera las 24 horas, promedió por debajo de $1.575, ligeramente superior al dólar CCL del último viernes, que cerró en $1.567
En las legislativas 2025 el denominado "dólar cripto" volvió a cobrar protagonismo, registrando fluctuaciones tanto antes como después del cierre de las mesas: según mediciones de exchanges compiladas por Coinmonitor, la divisa digital cayó alrededor de 1,8% en las últimas 24 horas y cotizaba en promedio cerca de $1.571, tras marcar cerca de $1.587 a las 18 horas, reflejo de la volatilidad que acompaña a los procesos electorales y de la sensibilidad de los mercados cripto a la incertidumbre política.
|Evento
|Activo
|Fuente
|Variación 24h
|Precio promedio
|Precio a las 18:00
|Contexto
|Legislativas 2025
|Dólar cripto
|Coinmonitor (mediciones de exchanges)
|-1,8%
|$1.571 (aprox.)
|$1.587
|Volatilidad por proceso electoral