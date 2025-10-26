En las legislativas 2025 el denominado "dólar cripto" volvió a cobrar protagonismo, registrando fluctuaciones tanto antes como después del cierre de las mesas: según mediciones de exchanges compiladas por Coinmonitor, la divisa digital cayó alrededor de 1,8% en las últimas 24 horas y cotizaba en promedio cerca de $1.571, tras marcar cerca de $1.587 a las 18 horas, reflejo de la volatilidad que acompaña a los procesos electorales y de la sensibilidad de los mercados cripto a la incertidumbre política.

Evento Activo Fuente Variación 24h Precio promedio Precio a las 18:00 Contexto Legislativas 2025 Dólar cripto Coinmonitor (mediciones de exchanges) -1,8% $1.571 (aprox.) $1.587 Volatilidad por proceso electoral