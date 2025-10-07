La provincia de Tucumán figura entre las jurisdicciones con mayor caída en las ventas de supermercados del país. Datos oficiales y análisis privados indican una contracción sostenida que se traduce en un escenario de menor dinamismo del consumo minorista.

Según la Encuesta de Supermercados del INDEC y un informe de la consultora Politikón Chaco, las ventas reales en la categoría registraron en julio una baja interanual del 3,1% en la provincia. Ese retroceso se inserta en una tendencia más amplia: en el acumulado se observa una caída del 23,2% respecto a 2023, lo que evidencia una pérdida significativa de facturación en los comercios de abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad.

En ese contexto, la empresa Cencosud informó esta semana el cierre de la sucursal del supermercado Vea ubicada en la calle Córdoba, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán. A los empleados de la tienda se les comunicó que el próximo sábado sería el último día de atención al público y que el personal sería reubicado en otras sucursales de la cadena.

La decisión empresarial, enmarcada por la caída de ventas registrada en las encuestas y los análisis económicos, pone de relieve la fragilidad del consumo en la provincia y sus efectos concretos sobre el empleo y la oferta comercial en zonas céntricas. El cierre de la sucursal abre interrogantes sobre la ocupación del local, el impacto en proveedores locales y la dinámica del comercio en el microcentro, donde la concentración de actividad económica depende en parte de la presencia de cadenas mayoristas y supermercados.

En los próximos días será relevante observar las respuestas de los actores locales: si se materializan medidas de contención laboral para el personal afectado, si habrá alternativas para la reutilización del espacio comercial y cómo evolucionan las cifras de ventas en los relevamientos oficiales, que servirán para dimensionar si este cierre constituye un hecho puntual o un síntoma de una tendencia más generalizada.