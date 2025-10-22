Cinco consejos para enseñar a los más chicos a ahorrar y manejar la plata

Entre el 6 y el 10 de octubre se celebró la Semana Mundial del Inversor en la Argentina, que incluyó una variedad de eventos y contenidos para acercar información a todo el público interesado en aprender sobre finanzas.

La organización de las actividades parte desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya que este evento es impulsado en varios países por los reguladores del mercado de capitales. A ellos se suman bancos, casas de bolsa, mercados y fintech interesados en llevar conocimiento a un público amplio.

La gestión de la CNV que encabeza Roberto Silva tiene como uno de los pilares de su gestión la educación financiera. Por ello, entre otras herramientas, el organismo lanzó un ciclo de videos educativos titulado “Vos también podés invertir”, en el que aborda diferentes instrumentos de ahorro.

Más instrumentos no siempre es más educación

A diferencia de la situación anterior a la pandemia, hoy los instrumentos financieros están altamente difundidos y se usan mucho, especialmente los relacionados con medios de pago. No obstante, esa mayor penetración no siempre se traduce en un mejor entendimiento de esas herramientas.

De acuerdo con un estudio realizado por Santander y la fundación M/Padres, el 21% de los adolescentes usan billeteras virtuales, pero ese porcentaje aumenta a 90% entre los que tienen entre 16 y 18 años. Sin embargo, el 90% está interesado en recibir más educación financiera (45% prefiere hacerlo en la escuela y otro 45% por fuera del horario de clases).

Otro trabajo, elaborado por Junior Achievement y BBVA, fue en la misma línea. “El desinterés por la administración del dinero es mínimo en todos los segmentos (entre 1 y 2%), mientras que 7 de cada 10 jóvenes manifiestan que quieren aprender a manejar mejor su dinero”, expresó.

En ese contexto, la escuela vuelve a aparecer como una herramienta fundamental para difundir nociones financieras, ya que el 25% de los jóvenes afirmó que no hablan con nadie sobre sus planes financieros y un 80% cree que sería importante tratar estos temas en el ámbito escolar.

“El 78% de los adolescentes manifiesta tener una disposición positiva hacia el ahorro, aunque con diferentes niveles de éxito en su implementación. Los varones muestran una mayor propensión al ahorro en comparación con las mujeres”, agregó el estudio.

Estrategias para educar en finanzas responsables

La educación financiera se puede promover desde la primera infancia. Un reporte elaborado por la fintech Adelantos relevó algunas prácticas concretas que ayudan a incorporar hábitos saludables desde la infancia:

Jugar con dinero ficticio para simular compras, presupuestos y decisiones de ahorro en casa o en el aula.

Asignar a cada nene o nena una pequeña cantidad de dinero semanal o mensual, incentivando el ahorro para metas específicas.

Incluir a niños y adolescentes en conversaciones sobre gastos, planificación y prioridades.

Usar herramientas digitales que enseñan conceptos como interés, inversión y planificación de manera lúdica.

Para padres y educadores, en tanto, se recomiendan cinco estrategias: