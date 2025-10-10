La empresa Coca‑Cola presenta nuevas oportunidades laborales en Argentina, con alrededor de 30 vacantes disponibles distribuidas en diversas provincias, entre ellas San Juan, Buenos Aires y otras jurisdicciones del país.

Según el portal oficial de la compañía, las provincias con mayor cantidad de puestos publicados son Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y San Luis. En las últimas horas se anunció la incorporación de una vacante para supervisor de Producción en Godoy Cruz, Mendoza.

Los interesados en postularse deben ingresar al portal oficial de empleos de Coca‑Cola en Argentina, donde podrán adjuntar su currículum en formato PDF, importar datos desde plataformas como Bumeran o ZonaJobs, o completar el formulario de manera manual.

El sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten cargar automáticamente la información del postulante; dicha información puede luego ser complementada con datos personales, académicos y de experiencia laboral.

Finalizados estos pasos, el interesado deberá seleccionar la opción “postularse” y adjuntar su currículum para formalizar la aplicación al puesto elegido.