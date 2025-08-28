Cómo comprar televisores y celulares más baratos de forma directa desde Tierra del Fuego

Desde este miércoles, los dos principales fabricantes de celulares y electrodomésticos de Tierra del Fuego, Mirgor y Newsan, pusieron en marcha la venta directa online de sus productos a todo el país. El objetivo es claro: evitar intermediarios, bajar los precios y competir de igual a igual con los dispositivos importados.

El sistema, que se anunció de manera oficial en mayo, permite comprar celulares, televisores y monitores fabricados en Tierra del Fuego a través de plataformas digitales propias, con entrega puerta a puerta y sin trámites aduaneros. Mirgor ya habilitó su sitio exclusivo, CourierTDF, mientras que Newsan sumará su oferta antes del sábado, a través de una pestaña especial en su tienda online.

Cómo funciona la compra directa desde Tierra del Fuego

El mecanismo es similar al de las compras internacionales en plataformas como Amazon o Shein, pero con productos nacionales. Los usuarios pueden elegir entre celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint, y recibirlos en su casa en cualquier punto del país.

Según anticiparon las empresas a Clarín, los precios serán entre 30% y 50% más bajos que en las cadenas de electrodomésticos tradicionales. Además, los productos llegan con garantía oficial y la promesa de un envío rápido: los pedidos se despachan dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la compra y la entrega se realiza en un plazo de tres a siete días, según el destino.

El sistema tiene un límite: se pueden comprar hasta tres unidades iguales por año calendario, con un tope de US$ 3.000 por envío (o su equivalente en pesos). En el caso de Mirgor, el pago se realiza en dólares y solo con tarjeta de débito, por lo que el comprador debe tener una cuenta en dólares con saldo suficiente. Newsan, en cambio, permite abonar con tarjeta de crédito, aunque solo en una cuota y sin financiación.

Logística y cobertura territorial

Los pedidos salen desde Tierra del Fuego en un plazo de hasta 24 horas hábiles después de confirmada la compra. La entrega puede demorarse entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del usuario. El seguimiento está disponible en tiempo real: la empresa proporciona el tracking por correo electrónico apenas despacha el pedido.

Este canal cubre todo el territorio nacional, salvo la provincia fueguina, que por cuestiones regulatorias queda excluida. El costo del envío se define en función del destino y la naturaleza del artículo, y siempre aparece desglosado antes de confirmar el pago.

Garantía, políticas de cambio y atención al cliente

Según detalla la web de Mirgor creada para esta venta directa, todos los productos comercializados gozan de garantía oficial. Si el comprador necesita realizar un cambio o devolución, dispone de diez días corridos a partir de la recepción del pedido, siguiendo lo estipulado por la Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor. En esos casos, los costos logísticos corren por cuenta de la empresa.

El paso a paso para comprar