Cómo vendieron los supermercados en julio: aumento anual y retroceso mensual

En julio de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes registró un incremento interanual del 1,0% con respecto a julio de 2024. Este resultado se inscribe en un contexto donde el acumulado enero-julio de 2025 muestra una variación positiva y creciente del 3,5% frente al mismo periodo de 2024, señalando una recuperación gradual en el volumen de operaciones a lo largo de los primeros siete meses del año.

No obstante, el análisis mensual aporta matices relevantes: la serie desestacionalizada del índice registró en julio una caída del 2,1% respecto de junio de 2025, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa del 0,7% frente al mes anterior. Estas contracciones mensuales sugieren una moderación en la dinámica reciente de las ventas cuando se eliminan efectos estacionales o se consideran componentes más persistentes del ciclo económico.

La coexistencia de un aumento interanual y de un desempeño acumulado favorable con retrocesos en las mediciones mensuales implica interpretaciones múltiples. En términos interanuales y acumulados, los datos reflejan que, pese a la volatilidad propia de la demanda y las posibles variaciones estacionales, el comercio logró una mejora en el primer semestre del año en comparación con 2024. En cambio, la caída desestacionalizada y la reducción en la tendencia-ciclo alertan sobre una desaceleración reciente que podría estar asociada a factores temporales —como cambios en el consumo estacional, ajustes de precios relativos o variaciones en la oferta— o a un enfriamiento más sostenido de la actividad.

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 6,3% interanual en julio de 2025 y 0,8% respecto de junio

Las ventas en centros de compras bajaron 9,5% interanual en julio de 2025: 10,1% en la región Gran Buenos Aires y 8,6% en el resto del país