Continúa el pago salarial a los trabajadores estatales: cuándo inicia la parte complementaria
Se trata del cronograma de pago de los haberes del mes de agosto.
La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaria de Hacienda, área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción avanza con el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.
PAGO PROPORCIONAL
Sábado 30 de agosto
- COMUNAS RURALES
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria está estipulado –según el cronograma- que comience el miércoles 3 de septiembre.
PARTE COMPLEMENTARIA
Miércoles 3 de septiembre
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Jueves 4 de septiembre
- ADMINISTRACION C E N T R A L
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- COMUNAS RURALES
Viernes 5 de septiembre
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
Terciarios Transferidos)