Córdoba elimina Ingresos Brutos a pymes que facturen hasta 3.200 millones de pesos

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este martes durante el 17° Coloquio Industrial organizado por la UIA que las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales dejarán de tributar Ingresos Brutos, lo que beneficiará al 95% de las pymes radicadas en la provincia.

El mandatario provincial adelantó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para crear un nuevo régimen simplificado de promoción industrial. “Hasta esperar cómo podemos hacer con la Nación para ir mejorando el sistema de ingresos brutos, nosotros vamos a tomar hoy una decisión importante”, afirmó.

En paralelo, Llaryora dispuso ampliar en 10 mil millones de pesos el cupo presupuestario tributario de las leyes de Promoción Industrial vigentes, que pasará de 150 mil millones a 160 mil millones. “En Córdoba tenemos la ley de Promoción Industrial más potente de la Argentina: cero ingresos brutos, cero sellos, cero inmobiliario y muchos beneficios más”, destacó.

El gobernador también instó a defender la industria nacional como motor del progreso económico: “Defender la industria es defender la posibilidad del progreso de la Argentina, es defender el trabajo”, sostuvo.

El Coloquio, realizado bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, contó con más de 700 empresarios, autoridades nacionales y provinciales, referentes académicos y líderes sectoriales. Allí se presentó además el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”.

En la apertura, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, subrayó la importancia de la inversión en infraestructura y el trabajo conjunto entre sectores políticos, productivos y académicos. Por su parte, el titular de la UIA, Martín Rappallini, destacó que “el corazón industrial de la Argentina late en el interior del país”.

También participó el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, quien remarcó que “Córdoba es una provincia central para el desarrollo del país”. /Noticias Argentinas