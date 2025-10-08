Crece el endeudamiento de los argentinos y se desploma el apoyo a la gestión económica de Milei
El 69% de los encuestados asegura que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y el 71% reconoce tener problemas para abonar las cuentas mensuales. Además, más de la mitad de los consultados incrementó su nivel de endeudamiento durante el último año.
QMonitor, la herramienta de inteligencia de datos de QSocial, dio a conocer su nuevo informe, un análisis de opinión pública y actividad digital sobre las tendencias políticas y sociales de Argentina. De acuerdo a esta encuesta realizada en septiembre, Javier Milei es el referente político que más polarización causa en la sociedad con un 94%, seguido por Cristina Kirchner (89%) y Juan Grabois (85%). Mientras tanto, Axel Kicillof encabeza la imagen positiva (48%) y sigue sumando apoyo, frente al retroceso del presidente y Victoria Villarruel, y las duras críticas contra la gestión económica oficialista.
La desaprobación de la gestión nacional llega al 58% y el Índice de Apoyo Ciudadano bajó a 4,2 sobre 10. Por otra parte, 42% de los entrevistados se reconocieron como “anti LLA” frente a un 37% “anti K/PJ”, y un 20% que se define como independiente. El 64% de los consultados desaprueban a la oposición, pero el porcentaje que la considera “preparada para gobernar” creció de 15% a 24%.
Un detalle importante es que las redes sirvieron como caja de resonancia del malestar social: el escándalo de las presuntas coimas en la Andis junto a los recortes en educación y salud se convirtieron en los tres temas más virales del mes de septiembre. Por otra parte, la “potencia comunicativa” de Milei en sus plataformas digitales disminuyó 62% entre el primer trimestre de su gobierno y el trimestre julio-septiembre de 2025.
Qué opina la sociedad sobre el tema económico
De acuerdo a la encuesta, el 59% de los argentinos define como negativa la situación económica y un 57% señala que empeoró en los últimos dos años. El rubro de alimentos encabeza la percepción de aumentos con el 57%, y el segundo lugar es para servicios públicos con el 26%. Además, el 69% de los encuestados asegura que sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, y el 71% reconoce tener problemas para abonar sus cuentas mensuales.
Según el estudio, más de la mitad de los consultados (57%) incrementó su nivel de endeudamiento durante el último año; 6 de cada 10 acuden a su tarjeta para gastos corrientes, y un 38% apenas logra pagar el mínimo. Cuando se trata de hacer recortes, el 32% de los encuestados elige alimentos, el 22% entretenimientos, y el 14% indumentaria
Con respecto al dólar, el 66% reconoce estar preocupado por la divisa norteamericana y el efecto que tiene en su economía personal porque condiciona sus decisiones sobre dos temas fundamentales: ahorro y consumo. En este escenario, aumentó el apoyo a un rol más fuerte para el Estado (del 26% al 38%). Además, el 67% de los encuestados prefiere que la mayor parte de las empresas tengan capital nacional. Finalmente, los sectores tecnológico, agropecuario y automotriz son los más valorados. / Perfil