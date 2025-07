Créditos de hasta $100 millones para comprar un auto: cómo acceder

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para la compra de vehículos 0 km y usados, orientada a facilitar el financiamiento de autos particulares, pick-ups y utilitarios de hasta diez años de antigüedad, tanto de origen nacional como importado.

Esta iniciativa recibió especial interés por parte de compradores y concesionarios ante la disponibilidad de financiamiento a tasa fija en un contexto económico en el que el acceso al crédito resulta fundamental para dinamizar la industria automotriz.

Requisitos de ingreso

Uno de los puntos centrales del programa del Banco Nación es la clara vinculación entre el monto a solicitar y el nivel de ingresos formales que deben demostrar los solicitantes. El banco establece como criterio que la cuota mensual del crédito no debe exceder el 30% o 35% de los ingresos acreditados, en línea con normativas habituales en la concesión de préstamos personales.

Según ejemplos de simulaciones realizadas por el propio banco para distintos montos, estos son los requisitos:

Para solicitar un préstamo de $5 millones, se requieren ingresos formales mensuales de al menos $701.226. La cuota estimada para ese monto asciende a $210.368.

Para acceder a un crédito de $10 millones, los ingresos necesarios ascienden a $1.402.451, con una cuota mensual estimada en $420.735.

En el caso de un préstamo por $15 millones, el solicitante debe demostrar ingresos no menores a $2.103.677, y la cuota mensual estimada es de $631.103.

Para un crédito de $20 millones, los ingresos a acreditar deben ser de al menos $2.804.903, con una cuota mensual de $841.471.

Esto significa que cada persona, al momento de acercarse a un concesionario para informarse o iniciar el trámite, puede calcular rápidamente sus posibilidades reales de acceder a un crédito y el monto máximo al que puede aspirar de acuerdo con sus ingresos formales.

Características del crédito y condiciones generales

La línea de créditos del Banco Nación se destaca por varios aspectos. En primer lugar, el monto máximo a financiar se ubica en los $100 millones, una cifra significativa que cubre el valor total de la mayoría de las unidades nuevas y un amplio espectro de vehículos usados. El plazo de devolución se extiende hasta 72 meses, lo que ayuda a reducir el valor de la cuota con relación a los ingresos requeridos.

El crédito es personal, no prendario, lo que significa que el vehículo adquirido no queda afectado como garantía específica del préstamo. Esto simplifica notablemente la operatoria, ya que no requiere trámites adicionales relacionados con la prenda automotor. Los solicitantes pueden acceder al financiamiento aún sin ser previamente clientes del Banco Nación, ya que la entidad prevé la apertura digital de una caja de ahorro y la emisión de tarjeta de crédito de manera automatizada y disponible para uso inmediato a través de la aplicación BNA+.

La gestión es completamente digital y puede realizarse desde el punto de venta, es decir, en el propio concesionario, mediante una plataforma web especial. Esto permite conocer en tiempo real el monto máximo financiable y avanzar con la operación. Solo se requiere presentar el DNI para iniciar el trámite, sin papeles ni necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

La tasa nominal anual (TNA) se fijó en 38%, en pesos, con sistema de amortización francés. Esto se traduce en cuotas fijas durante toda la duración del préstamo, una condición valorada por los usuarios ante escenarios inflacionarios o de alta volatilidad en los costos de financiamiento.

Seguros y servicios adicionales

Como complemento del crédito, el Banco Nación permite contratar en el mismo proceso de compra una cobertura de seguro automotor con Nación Seguros S.A. El trámite es autogestionado y se integra en la operación digital, ofreciendo a los compradores la posibilidad de obtener la protección necesaria para su vehículo junto con el financiamiento.

Para los concesionarios interesados en adherir la propuesta, el Banco Nación solicita la apertura de una cuenta corriente en la entidad, la presentación del certificado de comerciante habitualista y la firma del convenio de adhesión en la sucursal elegida. La cuenta corriente se bonifica por seis meses para nuevos clientes, lo que incentiva una mayor integración de concesionarias a la red exclusiva del banco.

Concesionarias adheridas en Tucumán

El listado actualizado de concesionarios adheridos, muestra el siguiente detalle en cuanto a lo que se refiere a nuestra provincia:

Sagitario Exportaciones Sa - Las Talitas - Tucumán

Rolcar - Las Talitas - Tucumán

Brook Motors Sa - Las Talitas - Tucumán

Solo Vehiculos Impecables - S.M. De Tucumán - Tucumán

Indiana Sacifi - S.M. De Tucumán - Tucumán

Fortunato Fortino Y Cia Srl - S.M. De Tucumán - Tucumán

Chevrolet - S.M. De Tucumán - Tucumán

Line Up S.A. - S.M. De Tucumán - Tucumán

Piazza Sa - S.M. De Tucumán - Tucumán

Alperovich S.A. - S.M. De Tucumán - Tucumán

Ag Naum Sa - S.M. De Tucumán - Tucumán

Sangon Corp S.A. - S.M. De Tucumán - Tucumán

Volvo ( Josef Srl) - S.M. De Tucumán - Tucumán

Kaishi Srl - S.M. De Tucumán - Tucumán

Car Outlet Sa - S.M. De Tucumán - Tucumán

Agn Nissan - S.M. De Tucumán - Tucumán

Famiglia Fortino S.A. - S.M. De Tucumán - Tucumán

Ruiz Automotores Sa - Yerba Buena - Tucumán

Para conocer las concesionarias adheridas al programa +Autos con BNA se pueden consultar en este link.

¿Quiénes pueden acceder?

El crédito está abierto tanto a clientes ya existentes como a nuevos usuarios del Banco Nación. Para quienes no tienen cuenta, el banco ofrece la apertura de caja de ahorro online y tarjeta de crédito digital, disponible para comenzar a operar desde el momento en que se inicia la gestión.

La única restricción estructural es la necesaria acreditación de ingresos formales suficientes, condición indispensable para cumplir con los parámetros de cuota máxima exigidos por el banco.

Este requisito apunta a garantizar la sustentabilidad del crédito y a minimizar riesgos tanto para la entidad financiera como para los propios deudores.

Procedimiento para solicitar el crédito

Los interesados pueden dirigirse a cualquiera de los concesionarios adheridos, donde podrán simular el monto máximo financiable de acuerdo con sus ingresos y avanzar con el proceso online.

No es necesario presentar papeles ni trasladarse a sucursales, ya que toda la operatoria se resuelve digitalmente, lo que agiliza sensiblemente los tiempos y facilita la experiencia del usuario.

Las condiciones generales de plazo, tasa y monto aplican en toda la red de concesionarios habilitados y se mantienen estables durante el plazo convenido, lo que otorga certidumbre a quienes decidan aprovechar esta línea de crédito.