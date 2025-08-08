Cuánto creció la venta de autos usados en Tucumán

En julio, el crecimiento de ventas de autos usados fue el más alto del año, con las provincias traccionando con fuerza a esa actividad comercial.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que, en ese mes, se comercializaron 179.363 vehículos usados. Si se compara con junio (143.191 unidades), la suba llega al 25,26%.

Igual, las ventas se ubicaron un 2,34% por debajo que en igual mes de 2024 (183.668 unidades).

En el período enero-julio 2025 se vendieron 1.097.767 unidades, lo que representó un aumento del 18,93% con respecto a igual período de 2024 (923.066 vehículos).

Julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 10.228 unidades de este vehículo.

“Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes en lo que va del año”, destacó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Ponderó que el mercado "sigue traccionando con buen ritmo. Otros dos datos que corroboran nuestros dichos fue el fuerte incremento de las ventas comparadas con junio (24%) y la fuerte tendencia que se mantiene comparados los primeros siete meses del año con igual período del 2024, con casi 1.100.000 unidades”.

“Hoy el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)”, dijo Lamas.

“También estamos convencidos de que todavía hay mucho campo para desarrollar en el tema financiación; creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrá por el lado de esta herramienta de vital importancia para el sector”, indicó.

Explicó que “la demanda sigue vigente y las agencias tienen los productos que la gente requiere. Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.

RANKING 10 AUTOS USADOS MÁS VENDIDOS EN JULIO

VW Gol y Trend: 10.228Toyota Hilux: 7.068Corsa y Classic: 5.327Ford Ranger: 4.649VW Amarok: 4.551Ford EcoSport: 3.681Peugeot 208: 3.647Toyota Corolla: 3.542Fiat Palio: 3.430Ford Ka: 3.293.

PROVINCIAS QUE CRECIERON EN EL PERÍODO ENERO-JULIO

Formosa: 46,66% Neuquén: 42,07% La Rioja: 39,91% Catamarca: 37,55% Jujuy: 36,98% Chaco: 36,73% Santa Cruz: 35,58% Salta: 33,85% Santiago del Estero: 33,55% Chubut: 30,07% Corrientes: 29,70% Río Negro: 29% Tucumán: 26,46% Misiones: 24,86% San Luis: 19,77% San Juan: 19,75% La Pampa: 19,51% Córdoba: 18,59% Tierra del Fuego: 18,02% Santa Fe: 17,65% Entre Ríos: 16,59% Mendoza: 16,12% Pcia. Bs.As.: 15,98% CABA: 10,63%.

Fuente: Noticias Argentinas