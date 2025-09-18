Desempleo en Tucumán según el INDEC: 4,5% de la población activa sin trabajo
Los datos oficiales fueron difundidos este jueves y se restringen al aglomerado Gran Tucumán–Tafí Viejo.
En el segundo trimestre de 2025, el mercado laboral argentino exhibió indicadores que permiten trazar un panorama complejo y heterogéneo de la inserción laboral. Según los datos publicados por el INDEC, el 7,6% de la población está sin trabajo, disponible y en búsqueda activa.
En el desglose por jurisdicciones, Tucumán registra un desempleo de 4,5%.
Los datos oficiales del mercado laboral
|Indicador
|Porcentaje
|Población económicamente activa
|47,3% - 439.000 personas
|Con empleo
|45,2% - 419.000 personas
|Desempleada
|4,5% - 20.000 personas
|Con empleo y busca otro
|28,8% - 127.000 personas
|Subocupado
|16,3% - 71.000 personas
|Subocupado y busca empleo
|11,6% - 32.000 personas