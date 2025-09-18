En el segundo trimestre de 2025, el mercado laboral argentino exhibió indicadores que permiten trazar un panorama complejo y heterogéneo de la inserción laboral. Según los datos publicados por el INDEC, el 7,6% de la población está sin trabajo, disponible y en búsqueda activa.

En el desglose por jurisdicciones, Tucumán registra un desempleo de 4,5%.

Los datos oficiales del mercado laboral