En el segundo trimestre de 2025, el mercado laboral argentino exhibió indicadores que permiten trazar un panorama complejo y heterogéneo de la inserción laboral. Según los datos publicados por el INDEC, el 7,6% de la población está sin trabajo, disponible y en búsqueda activa.

En el desglose por jurisdicciones, Tucumán registra un desempleo de 4,5%.

Los datos oficiales del mercado laboral

IndicadorPorcentaje
Población económicamente activa47,3% - 439.000 personas
Con empleo45,2% - 419.000 personas
Desempleada4,5% - 20.000 personas
Con empleo y busca otro28,8% - 127.000 personas
Subocupado16,3% - 71.000 personas
Subocupado y busca empleo11,6% - 32.000 personas