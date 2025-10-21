Cencosud difundió un comunicado en el que informó que “se ha decidido no continuar con la actividad de tres locales del supermercado Vea en Tucumán” y que la compañía cumplirá con todas las obligaciones legales hacia los trabajadores afectados.

El texto agrega que la firma “mantiene su compromiso con la Argentina y las comunidades donde opera” y que continuará brindando sus servicios en el resto de los distritos.

La decisión de cerrar tres sucursales se inscribe en un contexto de reestructuración comercial que la empresa no detalló públicamente en cuanto a motivos operativos, financieros o estratégicos. En su comunicado, Cencosud enfatiza el cumplimiento de la normativa laboral vigente, lo que implica el pago de indemnizaciones y las gestiones administrativas correspondientes para los empleados que perderán su fuente de trabajo.