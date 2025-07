La situación laboral en Argentina se ha vuelto un tema de creciente preocupación en los últimos tiempos, y el reciente caso de la empresa Panpack, ubicada en Los Nogales, es un claro ejemplo de esta problemática. La compañía, especializada en la fabricación de bolsas para productos como azúcar, cereales y granos, tomó la difícil decisión de desvincular a 25 trabajadores en un marco de recortes de personal, argumentando problemas económicos y una notable caída en las ventas.

El impacto de esta decisión se dejó sentir de inmediato entre los empleados. Muchos de ellos, con más de dos décadas de antigüedad, se encontraron de la noche a la mañana sin empleo y sin una justificación clara por parte de la empresa.

Francisco Ariel Núñez, un trabajador de 47 años, compartió su experiencia al ser despedido. Su historia es representativa de muchos que han dedicado gran parte de su vida laboral a la misma compañía. "Yo entré a Panpack a los 25 años. Mi viejo se jubiló ahí como supervisor. En ese tiempo permitían el ingreso de familiares, y así empecé como operario. Después me quedé como oficial de mantenimiento eléctrico", relató Núñez.

El telegrama de despido que recibió el 28 de mayo fue el resultado de un proceso que ya se comentaba en la empresa desde el día anterior. "Ese día salimos a las 14 horas, y ya había compañeros que no los dejaban volver a entrar. Al otro día, cuando quisimos ingresar a las 6 de la mañana, ya tenían una lista con los que no iban a dejar pasar", recordó. La falta de documentación que respalde los motivos económicos alegados por la empresa es otro aspecto que Núñez destacó: "Ellos mandaron telegramas diciendo que el despido era por problemas económicos pero no nos presentaron ninguna documentación respaldatoria".

Además, la ausencia de preaviso en el proceso de despido ha generado inquietud entre los trabajadores despedidos. "No hubo ningún aviso previo. Directamente nos sacaron del sistema. Nos ofrecieron arreglar por el 50% de lo que nos correspondía. A mí me querían pagar como si tuviera 11 años de antigüedad, no 22. Una locura", enfatizó Núñez, dejando entrever la indignación que sienten ante esta situación. Ante la falta de respuestas y soluciones por parte de la empresa, Núñez y sus compañeros decidieron iniciar acciones legales. "Somos 25 los despedidos. Estamos organizados con abogados. En mi grupo somos 11 representados por el mismo letrado. Mandamos tres cartas documento y no nos contestaron ninguna. El 11 de agosto tenemos una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo", explicó.

La expectativa de los trabajadores no es regresar a la empresa, sino recibir lo que les corresponde por ley: "Yo no quiero volver a esa fábrica. Ya no tiene seriedad, no hay inversión ni proyecto. Lo único que pedimos es que nos paguen lo que nos corresponde por ley. Con eso, cada uno sigue su camino. Pero no podemos permitir que nos dejen así, después de toda una vida trabajando".

El caso de Francisco Ariel Núñez se suma a una tendencia preocupante en la provincia y el país, donde cada vez más trabajadores, tanto formales como informales, enfrentan el riesgo de perder sus empleos en un contexto económico que continúa siendo adverso. La historia de Panpack es solo una de las muchas que reflejan la dura realidad del mercado laboral argentino, donde los despidos se han convertido en una preocupación constante para aquellos que han dedicado años de su vida a trabajar y sostener a sus familias.