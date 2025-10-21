Los cierres de los supermercados se replican por todo el país. Son varias las cadenas que decidieron bajar las persianas por la baja en el consumo y por la suba de alquileres y servicios. La cadena de autoservicios mayoristas y minoristas Diarco se sumó al listado de empresas que cerraron locales. Desde que asumió el presidente Javier Milei, la empresa cerró 9 locales y evalúa otros cierres.

Esta cadena argentina es propiedad de Ricardo Goldfard, un empresario que supo construir un holding de empresas de varios rubros que hasta hace poco daba trabajo a 3.000 personas. Pese a que siempre repetía los dichos de su abuela “De ganar poquito, no te empobreces nunca”, el año pasado parece haberse cansado de ganar poco y comenzó un fuerte ajuste. Cerró no sólo locales pequeños de venta minorista llamados barriales, sino que además cerró autoservicios mayoristas.

Lo cierto es que desde que asumió el presidente Milei, Diarco una empresa con presencia en más de 15 provincias empezó un duro ajuste que dejó a muchos trabajadores en la calle.

Cierres de sucursales

En el mes de mayo de 2024 cerró los Diarco de Berazategui y la sucursal de Remedios de Escalada en Lanús donde despidió a 25 trabajadores. En el mes de agosto del año pasado sorprendió a todos con el cierre del autoservicio de Bolívar ubicado en el kilómetro 398 de la ruta nacional 226. La sorpresa fue grande porque ese local había sido inaugurado en julio del 2022, con el gobierno anterior y a sólo 8 meses del cambio de gobierno cerró.

A fin de junio de 2024 cerró el local de Goya en Corrientes que había abierto sus puertas en octubre de 2023, ubicado en la avenida Francisco Sá bajó las persianas y despidió a 19 empleados. En el mes de agosto, de ese mismo año, cerró la sucursal de Diarco de Corrientes donde trabajaban 60 personas. Se trata de una sucursal que estaba hace años en la ruta 12.

En noviembre del año pasado cerró el Diarco de Sáenz Peña en Chaco que estaba abierto hacía 8 años a metros de la rotonda de rutas 16 y 95. El cierre ocasionó el despido de 30 trabajadores. "Estuve esta mañana ahí en el local y el panorama era desolador. Muchos de los trabajadores estaban consternados y lloraban al enterarse que se quedaban de manera definitiva sin su fuente laboral. Es una situación extremadamente desagradable", dijo en su momento Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Sáenz Peña.

“Llegamos al local y estaba cerrado, no nos dejaron ingresar y nos dieron la noticia que la empresa cierra definitivamente sus puertas en esta ciudad. Es lamentable porque hay compañeros que no tienen nada para emprender de nuevo, se quedan con la indemnización que si no la saben aprovechar se gasta rápido con la situación económica tan difícil que estamos pasando. Según nos comunicaron, los gerentes, las ventas no hacían sostenible el negocio. Serían 30 los trabajadores que quedan en la calle, 23 con relación de dependencia y otros 7 que trabajaban de manera indirecta”, relató un empleado.

Concordia en Entre Ríos, es otra ciudad que sintió fuerte la salida de Diarco, ya que el mayorista estaba desde hacía 14 años y el minorista había abierto hacía dos años. A tan sólo un mes de las fiestas de fin de año de 2024 cerró ambas sucursales y despidió a 38 trabajadores.

Los cierres siguieron este año, una de las últimas sucursales que cerró fue hace unas semanas en la esquina de Corrientes y Riobamba en el barrio de Balvanera, a pasos de Corrientes y Callao.

En septiembre, desde el sindicato Comercio alertaron sobre el posible cierre de Diarco en Coronel Suárez, pero nada se sabe todavía. La situación es compleja, los empresarios hacen cuentas y los números no cierran. / Bae Negocios