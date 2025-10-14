Dirección de Estadísticas: la inflación de septiembre en Tucumán fue 2,1%

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en septiembre de 2025 con respecto a agosto de 2025, fue del 2,1%. La categoría que más aumentó fue “Recreación y cultura” (3,8%) seguida por “Transporte” (3,5%).

La variación acumulada del nivel general en el 2025 es de 20,4%, se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (67,6%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (33,2%). La variación interanual (septiembre 2025 comparado con septiembre 2024) del nivel general es de 29,8%.

La mayor variación para este período se observa en la categoría “Educación” (102,4%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (47,6%). La DEP publica mensualmente, los informes en su sitio web http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Economía”.