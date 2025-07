Distribuidores de gas envasado aseguran estabilidad en los precios tras la desregulación

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la desregulación del mercado del gas envasado ha suscitado diversas opiniones entre los distribuidores. A través del Decreto 446/2025, se ha limitado la intervención estatal a la fiscalización de los parámetros de seguridad, permitiendo a las empresas establecer los precios de las garrafas sin un límite definido por el Gobierno. Esta medida, según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca fomentar la competencia como mecanismo para el correcto funcionamiento del mercado.

No obstante, varios centros de distribución han manifestado que esta desregulación no representa un cambio significativo respecto a la situación actual. A lo largo del último año, el mercado ya había comenzado a operar con precios libres, lo cual lleva a los distribuidores a considerar que la reciente formalización de este estado no impactará de manera inmediata en los costos del gas envasado. "Lo que están haciendo es formalizar algo que ya estaba pasando. El precio del gas está liberado desde hace un año, por lo que esta medida no tiene un impacto real para nosotros", explicaron representantes de los centros de distribución.

Si bien se ha mencionado la posibilidad de un aumento en el precio del gas, los distribuidores locales no prevén un desabastecimiento en el corto plazo. Algunos de ellos señalaron que, aunque no se espera un aumento inmediato, el contexto económico podría llevar a ajustes en los precios. Uno de los distribuidores indicó: "Debería haber un aumento. Si todo sube, las empresas no pueden seguir sin ajustar los precios".

A su vez, se destacó que es un error común suponer que el gas tiende a aumentar en invierno, ya que, según los distribuidores, esta alza suele registrarse en los meses de verano. Además, el decreto recientemente promulgado introduce cambios en la normativa relacionada con los envases de las garrafas. Permite a los fraccionadores envasar gas licuado de petróleo proveniente de cualquier productor, comercializador o importador, lo cual podría generar modificaciones en las reglamentaciones sobre depósitos y centros de comercialización.

Precios de YPF Gas en Tucumán

Sin embargo, los distribuidores enfatizan que estos cambios no afectarán el precio del gas envasado. Asimismo, la desregulación facilitará una mayor competencia en el mercado al permitir la entrada de nuevos fraccionadores y la eliminación de requisitos burocráticos. El Gobierno ha autorizado también la importación libre de gas licuado de petróleo, siempre que se garantice el abastecimiento interno, y las exportaciones se permitirán siempre que no comprometan el volumen destinado al mercado local.

En conclusión, aunque el anuncio del Gobierno nacional establece un cambio formal en la regulación del mercado del gas envasado, los distribuidores no anticipan alteraciones inmediatas en el costo del gas. La flexibilización normativa podría modificar la dinámica del mercado, aunque no se espera que impacte directamente en el precio de la garrafa para los consumidores.