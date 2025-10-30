El jueves el dólar oficial mostró un rebote al cierre de la jornada, aunque en el balance semanal acumula una caída cercana a $54, en la semana posterior a las elecciones de medio término que consagraron a Libertad Avanza como fuerza ganadora a nivel nacional. En el segmento mayorista la divisa terminó en $1.438, precio que se mantiene lejos del techo superior de la banda cambiaria pero por encima del cierre de la sesión anterior. En el Banco Nación (BNA) el tipo de cambio de venta se ubicó en $1.465.

Los dólares financieros registraron movimientos más moderados: el MEP descendió 0,8% hasta $1.463,88 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1% a $1.485,47. En el mercado informal, el denominado dólar blue cayó $10 y cerró en $1.455.

Los contratos de dólar futuro operaron con pérdidas generalizadas, de hasta 0,6%, y las cotizaciones implícitas reflejaron que el mercado ubica al tipo de cambio mayorista en torno a $1.440 para octubre y $1.515 para diciembre.

Desde Max Capital señalaron que, pese a que el tipo de cambio se mantiene por encima de $1.400, podría beneficiarse de nuevas emisiones corporativas y de la reducción de posiciones cubiertas, lo que permitiría, según su visión, una apreciación hacia el rango de $1.350–$1.400.