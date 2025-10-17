La presión sobre el dólar persistió con fuerza este viernes, registrándose la mayor suba diaria del tipo de cambio oficial en casi seis semanas. A pesar de una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, la demanda de cobertura en un contexto preelectoral se mantuvo elevada y llevó a los financieros a superar los $1.500, en una jornada marcada por expectativas sobre precisiones adicionales respecto del rescate anunciado por la administración de Donald Trump y sobre un posible cambio de régimen cambiario luego de las elecciones del 26 de octubre.

En el segmento mayorista, el dólar cerró en $1.450, lo que implicó un incremento de $48 (+3,5%) respecto al cierre del jueves; durante la rueda llegó a tocar un máximo de $1.475. Fuentes del mercado señalaron que bancos que operan ventas del Tesoro estadounidense intervinieron al cierre y lograron reducir la cotización en torno a $25.

Con este avance, el tipo de cambio quedó a apenas 2,5% del techo superior de la banda de flotación, establecido en $1.489,1, nivel que tanto el gobierno argentino como autoridades estadounidenses han manifestado su interés en sostener. El volumen negociado en la jornada alcanzó los u$s724 millones, según datos de operadores.

En la plaza minorista, Banco Nación vendió el billete a $1.475, con un aumento de $50 en la jornada. El promedio que publica el Banco Central ubicó el tipo de cambio minorista en $1.491,20, prácticamente un incremento cercano a $50.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el dólar MEP escaló 3,3% hasta $1.522,68 y el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 3,2% hasta $1.539,08. En el segmento informal, el dólar blue subió $10 y se ubicó en $1.475, mientras que el dólar cripto se comercializó a $1.512, según cotizaciones de la plataforma Bitso.