En una jornada marcada por una fuerte reacción de los mercados, la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas generó movimientos pronunciados en diversos activos financieros. El dólar oficial cerró en las pantallas del Banco Nación a $1.460, lo que implica una baja de $55 respecto del cierre del viernes.

Este retroceso contrasta con la dinámica observada en días anteriores: la semana previa el índice había mostrado un alza de $40. En el mercado paralelo, el dólar blue opera en torno a $1.465, después de haber escalado $40 la semana pasada y registrado un cierre de $1.525 en esa referencia.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio inició la jornada en descenso: se alejó del techo de la banda cambiaria, abrió a $1.370, llegó a tocar $1.355 y rebotó hacia el cierre hasta $1.435. Según la banda de flotación que publica el Banco Central, el límite máximo para la jornada se ubicó en $1.494,04.

Analistas señalaron que la caída en las cotizaciones brinda una ventana para que el propio BCRA o el Tesoro puedan intervenir comprando dólares en el mercado con el objetivo de recomponer reservas. En los mercados financieros alternativos, el dólar MEP se negoció alrededor de $1.438, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó aproximadamente a $1.449. Estos valores acompañaron la tendencia general de fortalecimiento de la moneda frente a la recuperación parcial del peso tras el resultado electoral.

El escenario abierto por los comicios plantea desafíos y oportunidades para la política económica: la reacción inicial de los mercados apunta a una expectativa de mayor certidumbre fiscal y reacomodamiento de precios de activos, pero la evolución futura dependerá de las señales concretas que transmitan el nuevo equilibrio político y las autoridades monetarias y fiscales en las próximas semanas.