Tras la firma del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos y el anuncio oficial de una recompra de títulos de deuda, las acciones argentinas que se negocian en Wall Street registraron un rebote superior al 5%, mientras que los bonos emitidos en el exterior operaron con bajas cercanas al 2%.

En el mercado cambiario local, el dólar oficial aumentó $20 y cerró a $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El segmento mayorista avanzó $15 y culminó la jornada en $1.490,50, apenas cincuenta centavos por debajo del techo de la banda cambiaria. Operadores destacaron que las ofertas de venta por debajo del límite superior de la banda sugieren la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado, según el analista Gustavo Quintana.

Los dólares financieros se acercaron a la zona de $1.600: el contado con liquidación (CCL) cotizaba alrededor de $1.588,82 y el MEP en $1.565,47. En el mercado paralelo, el dólar blue se ubicó en $1.535.

En la bolsa neoyorquina, las subas estuvieron encabezadas por Globant, con un alza aproximada del 6%; BBVA, cerca del 3%; e Irsa, alrededor del 2,8%. No obstante, el riesgo país permaneció elevado, en 1.048 puntos básicos, nivel que refleja un aumento acumulado del 65% en lo que va del año y mantiene señales de desconfianza entre los inversores internacionales.

En síntesis, las medidas anunciadas y la operación de swap impulsaron una mejora de las acciones argentinas en el exterior, mientras que la estructura de precios de los distintos dólares y la dinámica de los bonos muestran una coyuntura todavía volátil y con intervenciones que intentan anclar expectativas.