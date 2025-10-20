EE.UU. y Argentina formalizaron el swap por US$20.000 millones

El Banco Central (BCRA) y el Departamento del Tesoro norteamericano suscribieron el swap por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria.

La entidad que dirige Santiago Bausili explicó que se trata de “un acuerdo de estabilización cambiaria, que busca contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

Antes del inicio de la jornada bursátil y cambiaria, y cuando faltan cinco ruedas hasta las elecciones legislativas, el BCRA enfatizó que con esta operación podrá “ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su carta orgánica".

“El entendimiento establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, resaltó el comunicado.

La autoridad monetaria enfatizó que el acuerdo con el Tesoro que dirige Scott Bessent forma parte de una “estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".

La semana pasada, durante la gira del equipo económico por Washington, el titular del BCRA había confiado que el acuerdo de intercambio de monedas con EE.UU. estaría activo antes del domingo electoral.

Se activó el swap con EE.UU., eje de la ayuda financiera de Trump a Milei

Con la firma del swap de monedas por US$20.000 millones se activó otra parte de la asistencia financiera que el gobierno de Donald Trump negoció con el de Javier Milei.

Además, el Tesoro norteamericano intervino al menos en tres ruedas en el mercado cambiario local para intentar contener la presión sobre el dólar.

El propio Bessent confirmó que el jueves vendió dólares tanto en el segmento spot (mayorista) como en el financiero (contado con liquidación). En el mercado, aseguraron que esos movimientos se repitieron el viernes.

Pese a ese respaldo directo, las cotizaciones de la divisa iniciaban la semana al alza y acercándose a los $1500, y con los analistas previendo una mayor presión sobre el dólar en la semana previa a las legislativas.

Qué es el swap, el instrumento financiero que firmaron EE.UU. y la Argentina

Un swap es un acuerdo financiero por el cual dos países intercambian monedas para reforzar sus reservas y ganar estabilidad cambiaria.

A diferencia de un préstamo tradicional, no implica endeudamiento directo: cada parte entrega su propia moneda y recibe la del otro país, al comprometerse a devolverla al final del plazo acordado junto con los intereses correspondientes.

En la práctica, este mecanismo permite a un país acceder a divisas extranjeras sin recurrir a los mercados financieros ni contraer nuevas deudas.

Qué diferencia hay entre un swap y una línea de crédito tradicional

Un crédito tradicional es, básicamente, un préstamo: un país recibe una suma de dinero en moneda extranjera que luego debe devolver, con intereses y en un plazo determinado. Muchas veces, este tipo de financiamiento viene acompañado de condiciones económicas impuestas por quien presta, como los organismos internacionales o bancos privados.

En cambio, un swap es un acuerdo de intercambio de monedas entre dos países. No es una deuda en el sentido clásico, porque no se trata de un préstamo con intereses, sino de una operación en la que cada banco central entrega una parte de su moneda y recibe la del otro país. Además, suele tener menos condiciones y compromisos políticos o económicos.

Otra diferencia clave está en el uso de los fondos. Mientras con un crédito, los dólares pueden usarse para pagar deuda, financiar el gasto público o intervenir en el mercado cambiario, el swap funciona más como un respaldo. Esos fondos suelen estar disponibles solo para ciertos fines, como fortalecer las reservas del Banco Central o facilitar el comercio bilateral, y no siempre se pueden usar libremente: se tienen que activar. /TN