El 93% de los mendocinos está endeudado y el 50% usa créditos para comprar alimentos

Una nueva encuesta de la consultora Democratia, realizada en el Gran Mendoza entre fines de junio y principios de julio, reveló que el 92,82% de los mendocinos mayores de 16 años ha accedido a algún tipo de crédito recientemente. El dato, que surge de 715 entrevistas presenciales realizadas en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén, refleja una economía doméstica cada vez más sostenida por el financiamiento.

“Vivimos en una economía de prestado”, sintetizó Nicolás González Perejamo, director de Democratia, en diálogo con Aconcagua Radio. “Lo que queríamos confirmar con esta encuesta, y lamentablemente confirmamos con creces, es que el 90% de la gente financia sus cuestiones cotidianas. Ya sea por conveniencia, por necesidad o por compulsión, estamos viviendo con el dinero del mes que viene”.

El informe muestra que sólo el 7,18% de los encuestados no tomó ningún crédito recientemente, lo que significa que más de 9 de cada 10 personas se endeudan de alguna manera. La tarjeta de crédito aparece como el mecanismo más usado: el 50,26% la utilizó para pagar algún gasto, seguida por los créditos bancarios (41,54%) y los microcréditos de billeteras virtuales (31,28%).

Uno de los datos más alarmantes es que el 45,64% de los mendocinos pidió un crédito para comprar alimentos o productos de primera necesidad. “Ese es el dato más preocupante”, remarcó González Perejamo. “Uno de cada dos mendocinos se endeuda para afrontar sus gastos cotidianos. Y muchos lo hacen además en simultáneo con otros préstamos ”.

Entre otras razones de endeudamiento, el informe destaca:

28,46% para tecnología o electrodomésticos

para tecnología o electrodomésticos 27,02% para ropa y calzado

para ropa y calzado 24,52% para pagar otras deudas

para pagar otras deudas 10,77% accede a préstamos con pagos diarios o semanales (créditos no bancarios)

accede a préstamos con pagos diarios o semanales (créditos no bancarios) 8,26% para mantenimiento del hogar o el auto

para mantenimiento del hogar o el auto 7,18% para pagar servicios e impuestos

“La gente accede a más de un crédito al mismo tiempo: uno para pagar el súper, otro para la ropa, otro para pagar la deuda anterior. Eso complejiza muchísimo el panorama, porque si uno de cada cuatro se endeuda para pagar otra deuda, estamos ante un problema que todavía no vemos en su totalidad”, advirtió el director de la consultora.

González Perejamo también puso el foco en la normalización del endeudamiento, que muchas veces no es percibido como tal: “Hay muchos créditos que no se perciben como créditos. Cuando pagás con la app, cuando financiás una compra del súper en cuotas, cuando usás la tarjeta para cargar nafta… es tan automático que no lo consideramos deuda, pero lo es”, puntualizó. / Los Andes