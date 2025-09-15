El dólar aumentó $15 y se vende a $1.480 en un nuevo máximo

El dólar aumentó $15 y se vende a $1.480 en un nuevo máximoLa divisa mayorista rozó el techo del esquema de flotación y el mercado pone a prueba al Banco Central. Aumenta el blue y también los financieros.lunes 15 de septiembre de 2025 12:37 Te podría interesar Un predio abandonado se convertirá en un paseo gastronómico y ferial en Jujuy al 1.800SIVEP, el sindicato que nuclea a los vendedores de la vía pública, anunció que encarará un ambicioso proyecto con una inversión estimada en 96.000.000 de pesos. No disponible sin conexión Una pelea entre amigos terminó con un joven asesinadoLa víctima fue un joven de 24 años, quien fue baleado por sujetos que circulaban en un automóvil. Hay dos detenidos. No disponible sin conexión Un fallo judicial ordena pagar una indemnización millonaria a la familia de Paola Tacacho No disponible sin conexión Inicio de semana inestable: ¿Lloverá en Tucumán?Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes. No disponible sin conexión