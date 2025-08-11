En el contexto económico argentino, el comportamiento del dólar ha mostrado variaciones significativas en los últimos días. El dólar oficial mayorista ha experimentado una caída, alcanzando su mínimo en agosto, mientras que, en contraposición, el segmento minorista ha registrado un aumento de más de $4, especialmente tras el movimiento del pasado viernes. Este repunte ocurre en la antesala de una licitación de deuda en pesos por parte del Tesoro, un evento que se considera crucial para mitigar posibles tensiones sobre el tipo de cambio en el futuro.

Tipo de Dólar Valor (ARS) Variación (%) Dólar Mayorista $1.322,00 -0,5% Dólar Minorista $1.344,90 N/A Dólar Banco Nación $1.335,00 N/A Dólar Tarjeta/Turista $1.735,50 N/A Dólar Ahorro (Solidario) $1.735,50 N/A Dólar MEP $1.329,86 -0,2% Dólar CCL $1.330,09 -0,5% Dólar Blue $1.330,00 +0,38%