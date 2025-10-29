Tras el marcado rebote registrado en la rueda del martes, el mercado cambiario mostró este miércoles una mayor calma. El dólar mayorista retrocedió $30, ubicándose en $1.440 y despejándose del techo de la zona de no intervención, que hoy se sitúa en $1.495. En el Banco Nación, el tipo de cambio para la venta también descendió y opera en $1.475.

Los segmentos financieros presentaron movimientos más moderados. El dólar MEP registró una baja de 0,5% y cotizó en $1.469,77. En tanto, el contado con liquidación (CCL) mostró un giro de tendencia en el transcurso de la jornada: tras caer hasta 1% en sus mínimos, actualmente exhibe un leve repunte de 0,2%, hasta $1.488,16.

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $10 y se comercializó a $1.460, lo que representa una caída de 0,68% en la jornada. El dólar minorista promedio, según el relevamiento del Banco Central, se ubicó en $1.490,69 para la venta.

En el segmento de futuros, las cotizaciones también operaron a la baja de forma generalizada, con descensos que alcanzaron hasta 2,3% en el contrato con vencimiento en junio de 2026. Las expectativas implícitas sitúan el tipo de cambio cercano a $1.522 para fin de año.