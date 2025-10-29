El dólar mayorista cae $30 y se aleja del techo de la banda
La presión por el cierre del bono D31O5 reactivó la demanda de divisas y desactivó la calma cambiaria del lunes, aunque las primeras operaciones del miércoles retomaron las bajas.
Tras el marcado rebote registrado en la rueda del martes, el mercado cambiario mostró este miércoles una mayor calma. El dólar mayorista retrocedió $30, ubicándose en $1.440 y despejándose del techo de la zona de no intervención, que hoy se sitúa en $1.495. En el Banco Nación, el tipo de cambio para la venta también descendió y opera en $1.475.
Los segmentos financieros presentaron movimientos más moderados. El dólar MEP registró una baja de 0,5% y cotizó en $1.469,77. En tanto, el contado con liquidación (CCL) mostró un giro de tendencia en el transcurso de la jornada: tras caer hasta 1% en sus mínimos, actualmente exhibe un leve repunte de 0,2%, hasta $1.488,16.
En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $10 y se comercializó a $1.460, lo que representa una caída de 0,68% en la jornada. El dólar minorista promedio, según el relevamiento del Banco Central, se ubicó en $1.490,69 para la venta.
En el segmento de futuros, las cotizaciones también operaron a la baja de forma generalizada, con descensos que alcanzaron hasta 2,3% en el contrato con vencimiento en junio de 2026. Las expectativas implícitas sitúan el tipo de cambio cercano a $1.522 para fin de año.