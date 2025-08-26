En una jornada marcada por la intervención del Banco Central y por la persistente atención sobre el entorno político, el tipo de cambio mayorista detuvo una racha alcista y registró una baja. Tras cuatro sesiones consecutivas con una ganancia acumulada de $69,5 y a pocos pesos del récord nominal de $1.374 alcanzado el lunes, el dólar mayorista retrocedió $5,5 (0,4%) y cerró en $1.356,5.

La caída se produjo en un marco donde el BCRA anunció una nueva suba de encajes, medida que moderó la presión sobre la demanda de divisas. Además, los operadores evaluaron la evolución de la escena política, en la que reaparecieron versiones sobre supuestas coimas dentro del Gobierno, y que habían contribuido al nerviosismo cambiario en jornadas previas.

En el segmento minorista, el promedio de entidades del BCRA consignó una baja a $1.377,12 para la venta, mientras que en el Banco Nación el billete cerró estable en $1.370. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —así como el dólar ahorro o solidario, que suma un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— quedó en $1.781.

Los mercados paralelos también registraron leves descensos: el dólar MEP cayó 0,4% hasta $1.356,51 y el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,3% a $1.358,38. El dólar blue, por su parte, se mantuvo sin cambios en $1.365, según el relevamiento en las cuevas de la city. Los contratos de futuro mostraron comportamiento mixto al cierre. En la pizarra del mercado, las expectativas implícitas apuntaron a un tipo de cambio mayorista de $1.354,5 hacia fines de agosto y de $1.552 para diciembre, nivel que implicaría superar el techo de la banda cambiaria vigente.

Concepto Detalle / Valor Tipo de cambio mayorista (cierre) $1.356,5 (baja de $5,5 o 0,4%) Racha previa Cuatro sesiones consecutivas +$69,5; cercano al récord nominal $1.374 Medida del BCRA Nueva suba de encajes (moderó demanda de divisas) Contexto político Versiones sobre supuestas coimas en el Gobierno, contribuyeron a nerviosismo cambiario Promedio minorista BCRA (venta) $1.377,12 Banco Nación (venta) $1.370 (estable) Dólar tarjeta / turista (y dólar ahorro) $1.781 (incluye recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias) Dólar MEP $1.356,51 (baja 0,4%) Dólar CCL $1.358,38 (baja 0,3%) Dólar blue $1.365 (sin cambios) Futuros / expectativas implícitas Mayorista esperado: $1.354,5 a fines de agosto; $1.552 para diciembre (implicaría superar techo de la banda cambiaria)

En síntesis, la suba de encajes decidida por el BCRA contribuyó a enfriar momentáneamente la corrida alcista del dólar mayorista, aunque las proyecciones a futuro y la persistencia de incertidumbres políticas mantienen el foco en la evolución del mercado cambiario en los próximos meses.