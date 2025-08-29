El dólar oficial corta su baja y sube pese a las restricciones del BCRA
A pesar de las nuevas restricciones impuestas por el BCRA para contener el dólar, la divisa estadounidense subió y arrastró a los financieros, aunque el tipo de cambio oficial registró su primera baja mensual desde la implementación del régimen de bandas
En un escenario marcado por la reciente implementación de las bandas cambiarias y las medidas del Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial mostró este viernes un alza que interrumpió una breve racha de tres jornadas consecutivas de bajas. Pese a las nuevas restricciones impuestas por la autoridad monetaria para limitar el manejo de divisas por parte de las entidades financieras, el dólar mayorista —referencia para las operaciones interbancarias— subió $9, un incremento del 0,7% hasta ubicarse en $1.342. Ese movimiento permitió que la cotización terminara la semana con un avance de $21 (1,6%), aunque en el cómputo del mes anotó una caída de $32 (−2,33%), tras la fuerte suba acumulada del 14% registrada en julio bajo el anterior esquema de tipo de cambio administrado conocido como “crawling-peg”.
En el mercado minorista, el promedio de entidades financieras del BCRA consignó una venta al público de $1.361,42, mientras que en el Banco Nación la divisa se recalentó y llegó a $1.360. Los efectos sobre los distintos segmentos del mercado cambiario fueron dispares: el denominado dólar tarjeta o turista —el oficial minorista más un recargo del 30% que puede deducirse del impuesto a las ganancias— se ubicó en $1.768.
Entre los tipos de cambio paralelos, el dólar MEP escaló 0,4% hasta $1.349,42 y el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5% a $1.355,27. Por su parte, el dólar blue permaneció estable en $1.350.
Concepto Valor Variación Notas Dólar mayorista (interbancario) $1.342 +$9 (0,7%) Semana: +$21 (1,6); Mes: −$32 (−2,33%) Promedio minorista BCRA (venta al público) $1.361,42 — Promedio de entidades financieras Banco Nación (venta) $1.360 — Valor más alto en Banco Nación Dólar tarjeta / turista $1.768 — Oficial minorista +30% (puede deducirse del impuesto a las ganancias) Dólar MEP $1.349,42 +0,4% Mercado alternativo Dólar CCL (contado con liquidación) $1.355,27 +0,5% Mercado alternativo Dólar blue $1.350 Estable Mercado paralelo
El comportamiento reciente del mercado refleja la tensión entre la nueva estrategia cambiaria del Gobierno de Javier Milei y las herramientas regulatorias desplegadas por el BCRA: mientras las bandas intentan ordenar la flotación administrada, las restricciones a la operativa bancaria buscan moderar la volatilidad y las fugas de capital, en un contexto en el que las expectativas y la dinámica de la demanda de divisas siguen siendo determinantes para la evolución del tipo de cambio.