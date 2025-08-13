En el contexto financiero argentino, el dólar oficial experimentó una disminución por novena jornada consecutiva, justo antes de la licitación crucial del Tesoro Nacional programada para este miércoles. Este evento es significativo, ya que influirá en la tasa de interés que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidirá convalidar, en un período caracterizado por una notable volatilidad en la curva de tasas en pesos.

A su vez, los participantes del mercado se encuentran a la expectativa del informe sobre la inflación de julio, que será publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un indicador que podría impactar en las decisiones económicas a corto plazo.