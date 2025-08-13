El dólar oficial sigue su descenso: caída durante novena jornada consecutiva
El tipo de cambio experimentó una disminución en los segmentos mayorista y minorista, alcanzando niveles mínimos no vistos desde finales de junio. Por otro lado, el dólar blue incrementó su valor en diez pesos.
En el contexto financiero argentino, el dólar oficial experimentó una disminución por novena jornada consecutiva, justo antes de la licitación crucial del Tesoro Nacional programada para este miércoles. Este evento es significativo, ya que influirá en la tasa de interés que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidirá convalidar, en un período caracterizado por una notable volatilidad en la curva de tasas en pesos.
A su vez, los participantes del mercado se encuentran a la expectativa del informe sobre la inflación de julio, que será publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un indicador que podría impactar en las decisiones económicas a corto plazo.
|Tipo de Dólar
|Cierre
|Variación
|Dólar Mayorista
|$ 1.313
|Menor nivel desde el 29 de junio
|Dólar BCRA (promedio)
|$ 1.328,23
|-0,2%
|Dólar BNA
|$ 1.325
|- $ 5
|Dólar Tarjeta/Turista
|$ 1.722,50
|Baja leve
|Dólar MEP
|$ 1.317,62
|-0,4%
|Dólar CCL
|$ 1.321,67
|-0,2%
|Dólar Blue
|$ 1.340
|Sube $ 10
|Tipo de cambio mayorista (proyección agosto)
|$ 1.344,50
|Proyección
|Tipo de cambio mayorista (proyección diciembre)
|$ 1.501
|Proyección