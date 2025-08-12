En un contexto económico marcado por la fluctuación de la moneda, se observa que el dólar mayorista ha experimentado una caída, acercándose a los $1.300, mientras que el mercado financiero también muestra un retroceso este martes. Esta situación se da en la antesala de dos eventos significativos: la licitación del Tesoro Nacional, que debe afrontar vencimientos por un total de $15 billones, y la inminente publicación del dato de inflación correspondiente al mes de julio, que será revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles. Estos elementos contribuyen a un clima de incertidumbre y expectativa en el ámbito económico.

Tipo de Dólar Valor Actual Variación Comentarios Dólar Mayorista $1.317,50 -0,3% Retroceso del 4,1% en agosto Dólar BCRA $1.330,76 -0,7% Promedio de entidades financieras Dólar Banco Nación $1.330 - Retrocedió $5 Dólar Tarjeta/Turista $1.729 - Incluye recargo del 30% Dólar MEP $1.322,82 -0,1% - Dólar CCL $1.322,59 -0,5% - Dólar Blue $1.330 - Bajó $5 Dólar Futuro (Agosto) $1.349 - Proyección de cierre Dólar Futuro (Diciembre) $1.505,50 - Proyección de cierre Tasas de Caución 43,7% - 47,7% - - Bonos en Pesos (CER) Hasta 4% - Se recuperan