En un contexto económico marcado por la fluctuación de la moneda, se observa que el dólar mayorista ha experimentado una caída, acercándose a los $1.300, mientras que el mercado financiero también muestra un retroceso este martes. Esta situación se da en la antesala de dos eventos significativos: la licitación del Tesoro Nacional, que debe afrontar vencimientos por un total de $15 billones, y la inminente publicación del dato de inflación correspondiente al mes de julio, que será revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles. Estos elementos contribuyen a un clima de incertidumbre y expectativa en el ámbito económico.

Tipo de DólarValor ActualVariaciónComentarios
Dólar Mayorista$1.317,50-0,3%Retroceso del 4,1% en agosto
Dólar BCRA$1.330,76-0,7%Promedio de entidades financieras
Dólar Banco Nación$1.330-Retrocedió $5
Dólar Tarjeta/Turista$1.729-Incluye recargo del 30%
Dólar MEP$1.322,82-0,1%-
Dólar CCL$1.322,59-0,5%-
Dólar Blue$1.330-Bajó $5
Dólar Futuro (Agosto)$1.349-Proyección de cierre
Dólar Futuro (Diciembre)$1.505,50-Proyección de cierre
Tasas de Caución43,7% - 47,7%--
Bonos en Pesos (CER)Hasta 4%-Se recuperan