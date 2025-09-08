El dólar subió a $1460 y las acciones caen 17% en Wall Street tras la derrota del Gobierno en PBA

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta un 15% en el premarket de este lunes, en una clara señal de desconfianza por parte de los inversores tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. La caída se produce antes de la apertura formal de los mercados y en un contexto de creciente incertidumbre financiera.

Los bonos soberanos en dólares también registran fuertes retrocesos, con bajas de hasta el 7%, mientras que el riesgo país se mantiene en niveles elevados, reflejando la desconfianza del mercado en la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica.

En el frente cambiario, el dólar cripto opera a $1.475, marcando una nueva escalada frente a un peso debilitado. El dólar oficial abre la jornada a $1.380 para la venta en las pantallas del Banco Nación, tras haber alcanzado un pico de $1.385 la semana pasada, con una suba acumulada de $20.

El dólar blue también subió y cotiza este lunes a $1.370, mientras que los dólares financieros cerraron el viernes con leves alzas: el MEP avanzó 0,4% hasta los $1.383,33 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,7% para ubicarse en $1.390,52.

La reacción de los mercados se da luego de que la oposición lograra una ventaja de más de 13 puntos sobre el oficialismo en territorio bonaerense, resultado que reconfigura el escenario político nacional y debilita la posición legislativa del Gobierno.

La derrota, sumada a la reciente intervención del Ejecutivo para contener la escalada del dólar, intensifica la presión sobre los mercados y anticipa una semana clave para la estrategia económica del oficialismo. /TN

En desarrollo.-