El duro mensaje de Gago tras la derrota de Boca ante Newell's

Fernando Gago analizó la actuación de Boca en la derrota 2-0 ante Newell’s por la fecha 11° del Torneo Apertura. El entrenador del Xeneize no ocultó su fastidio por el resultado y explicó sus razones de dejar afuera de la convocatoria para este encuentro a Carlos Palacios.

“Fue un partido muy malo. No encontramos situaciones que podíamos atacar. No lo veo como un retroceso, ni éramos tan buenos ni ahora tan malos, seguimos en posición de pelear la clasificación. Jugamos mal, no tuvimos juego y el equipo no estuvo fino. Hay que trabajar para el próximo partido”, expresó Gago en conferencia de prensa.

En la previa a este partido, Palacios no se presentó al primer entrenamiento de la semana alegando que perdió el vuelo de vuelta por un problema con su auto, mientras se viralizaron fotos en una fiesta en Chile. A raíz de este hecho, Gago lo borró de la lista de convocados.

“Hay normas desde principios de año que los jugadores lo tienen claro. Faltó a un entrenamiento, los motivos quedan puertas adentro y decidí no convocarlo por una cuestión que ya se habló previamente”, afirmó.