La titular del FMI, Kristalina Georgieva, celebró a través de sus redes sociales el encuentro que mantuvo en Washington con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, del que destacó "sus iniciativas de reforma" y reiteró su colaboración con la Argentina.

La directora del Fondo publicó en X una foto con el titular del Palacio de Hacienda, donde escribió: "Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma".

En el mismo post, aseguró que se encuentran "trabajando en estrecha colaboración con la Argentina, el Tesoro de EEUU y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento".

Previo a la reunión, el viernes pasado, Georgieva se había encontrado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quien le había asegurado que la ayuda económica al país podría incluir Derechos Especiales de Giro.

Caputo se encuentra en los Estados Unidos con una comitiva compuesta por el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para ultimar detalles sobre el acuerdo con el Tesoro.

Este lunes por la mañana, Caputo se reunió con Bessent, quien celebró en sus redes el encuentro y aseguró: "Continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".