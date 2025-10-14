El FMI empeoró sus estimaciones para argentina: proyecta menor crecimiento y más inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a ajustar a la baja sus pronósticos para la economía argentina. En su informe actualizado de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), presentado en Washington durante la asamblea anual conjunta con el Banco Mundial, el organismo redujo un punto porcentual la estimación de crecimiento del PBI para 2025, que ahora se ubica en 4,5%, y recortó medio punto la proyección para 2026, al 4%.

Inflación más alta y menor recuperación

El FMI también elevó sus previsiones de inflación para la Argentina. Según el informe, el índice de precios al consumidor alcanzará un promedio del 41,3% en 2025, lo que representa 5,4 puntos más que la proyección de abril. Para fines de 2025, el organismo espera una inflación anual del 28%, mientras que en 2026 se ubicaría en 16,4% promedio, casi dos puntos más que en el pronóstico previo.

A nivel global, en cambio, el Fondo proyecta que la inflación general disminuirá a 4,3% en 2025 y a 3,6% en 2026, lo que refleja una tendencia de desaceleración más marcada que en las economías emergentes.

Desempleo en aumento

En materia laboral, el FMI también empeoró su visión sobre el empleo argentino. Estima que la tasa de desempleo alcanzará 7,5% hacia fin de año, frente al 6,3% que proyectaba en abril. Para 2026, el indicador se ubicaría en 6,6%, lo que implica un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto de su cálculo anterior.

Panorama regional y global

A nivel regional, el FMI mejoró su pronóstico para América Latina y el Caribe, al prever una expansión del 2,4% en 2025 (desde el 2,2% estimado en julio). Sin embargo, ajustó a la baja el crecimiento esperado para 2026, que sería del 2,3%, es decir, 0,1 puntos menos que en la proyección previa.

“La revisión se debe principalmente a México, que se espera que crezca un 1,0% en 2025, 1,3 puntos porcentuales más que lo previsto en el informe WEO de abril de 2025”, destacó el organismo.

Respecto de la inflación regional, el Fondo prevé un promedio de 9,8% para este año y 5,8% para el próximo.

La economía global, entre tensiones comerciales y desaceleración

En el plano internacional, el FMI ajustó levemente al alza su estimación para el crecimiento global, que ahora sería de 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026. Sin embargo, el organismo advierte que la expansión se desacelerará respecto de 2024, debido al impacto de las disputas geopolíticas y comerciales, aunque con menor intensidad que la prevista en abril, cuando Donald Trump inició la nueva guerra arancelaria.

El WEO de octubre señaló que “la previsión apenas ha cambiado desde la actualización de julio, reflejando una adaptación gradual a las tensiones comerciales, pero se encuentra decididamente por debajo del promedio prepandemia, de 3,7%”.

El informe también subrayó que “la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo elevada en ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios, mientras la atención comienza a desviarse del nivel final de los aranceles hacia su impacto en los precios, la inversión y el consumo”.