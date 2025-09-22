El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió hoy su beneplácito por el respaldo público que el gobierno de Estados Unidos expresó hacia la Argentina, materializado en un mensaje de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. En su comunicación, Georgieva destacó la importancia de la solidaridad de los socios internacionales para acompañar procesos de estabilización económica.

La funcionaria señaló que “acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina” y remarcó que ese tipo de posicionamientos refuerzan la promoción de políticas orientadas al crecimiento y al bienestar de la población. El comunicado del FMI vinculó el respaldo externo con la necesidad de mantener políticas económicas sólidas y sostenibles.

Por la mañana, el propio Bessent había expresado la voluntad del gobierno estadounidense de prestar asistencia financiera a la Argentina. La propuesta generó reacciones inmediatas en Buenos Aires: tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, manifestaron su agradecimiento por la disposición a colaborar.