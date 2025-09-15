El gasto público cayó 31% con recortes en salud, educación y obras
Un estudio revela un recorte generalizado en áreas sociales, mientras crece el presupuesto de inteligencia y el peso de la deuda.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional que refleja la magnitud del ajuste implementado en 2025. Entre enero y agosto, el gasto total cayó 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con recortes que impactan en salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública.
El estudio advierte que, en contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, mientras que los Servicios de Deuda Pública concentran un 9% del gasto total.
La ejecución presupuestaria en detalle
En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud recortó un 56%, los hospitales nacionales entre 30% y 38%, el Instituto Malbrán 26% y la ANMAT 27%. Programas críticos de atención y prevención presentan caídas de hasta 100%, con la excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció 41%.
En el área de seguridad social y programas sociales, la ANSES ejecutó un 7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un 72%, el INAES 75%, y partidas como Comedores Comunitarios y Merenderos (74%), Primera Infancia (89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (100%) quedaron prácticamente desfinanciadas.
En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (100%), mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó 88% y las becas y formación docente entre 77% y 79%. En ciencia y tecnología, el CONICET recortó 29%, la CONAE 40%, el INTA 37%, el INTI 44% y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación 83%.
La producción y la obra pública también muestran fuertes bajas: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 76%, la CNEA 39%, el ENRE 24% y el ENARGAS 26%. En transporte e infraestructura, la ejecución fue prácticamente nula, con caídas de entre 89% y 100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Además, las transferencias a provincias se redujeron entre 98% y 100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, las fuerzas de seguridad sufrieron recortes de entre 29% y 32%, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron bajas de entre 17% y 21%.
En síntesis, el CEPA concluye que la administración nacional atraviesa un escenario de reducción drástica del gasto público, que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social, mientras se incrementa el presupuesto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda pública.