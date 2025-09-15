El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional que refleja la magnitud del ajuste implementado en 2025. Entre enero y agosto, el gasto total cayó 31% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con recortes que impactan en salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública.

El estudio advierte que, en contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, mientras que los Servicios de Deuda Pública concentran un 9% del gasto total.

La ejecución presupuestaria en detalle

En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud recortó un 56%, los hospitales nacionales entre 30% y 38%, el Instituto Malbrán 26% y la ANMAT 27%. Programas críticos de atención y prevención presentan caídas de hasta 100%, con la excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció 41%.

En el área de seguridad social y programas sociales, la ANSES ejecutó un 7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un 72%, el INAES 75%, y partidas como Comedores Comunitarios y Merenderos (74%), Primera Infancia (89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (100%) quedaron prácticamente desfinanciadas.

En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (100%), mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó 88% y las becas y formación docente entre 77% y 79%. En ciencia y tecnología, el CONICET recortó 29%, la CONAE 40%, el INTA 37%, el INTI 44% y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación 83%.

La producción y la obra pública también muestran fuertes bajas: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 76%, la CNEA 39%, el ENRE 24% y el ENARGAS 26%. En transporte e infraestructura, la ejecución fue prácticamente nula, con caídas de entre 89% y 100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Además, las transferencias a provincias se redujeron entre 98% y 100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, las fuerzas de seguridad sufrieron recortes de entre 29% y 32%, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron bajas de entre 17% y 21%.

En síntesis, el CEPA concluye que la administración nacional atraviesa un escenario de reducción drástica del gasto público, que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social, mientras se incrementa el presupuesto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda pública.