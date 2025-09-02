El Gobierno aprobó el presupuesto 2025 de ARSAT con un superávit proyectado de $4.374 millones
El aval presupuestario se otorga en medio de conflictos salariales con los trabajadores.
El Gobierno aprobó el presupuesto 2025 para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), con una proyección de superávit financiero de $4.374 millones para el presente ejercicio. La decisión se dio en medio del conflicto salarial que mantienen los empleados de la compañía estatal.
El aval presupuestario, correspondiente a la empresa dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, fue formalizado mediante la Resolución 1285/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según la proyección oficial, los ingresos operativos de ARSAT ascenderán a $157.835 millones, mientras que los gastos operativos se estiman en $128.197 millones, lo que arroja una ganancia de explotación de $29.637 millones.
Además, se prevé que los ingresos corrientes alcanzarán los $167.243 millones y los gastos corrientes se mantendrán en $128.197 millones, con un ahorro estimado de $39.045 millones. Por otra parte, los recursos de capital se ubican en $33.457 millones, frente a erogaciones de capital por $68.128 millones.
Con base en estos cálculos —avalados por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda— se estimó un resultado financiero superavitario de $4.374 millones.
La aprobación se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.156, que regula el régimen presupuestario de las empresas públicas, y ocurre mientras los trabajadores de ARSAT llevan adelante un paro de 72 horas entre el 1 y el 3 de septiembre.
El conflicto gremial se originó por el reclamo del 50% del ajuste salarial correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2023, además del pago de la paritaria de la administración pública, que según los empleados dejó de abonarse. También exigen la apertura de una instancia paritaria regular y permanente.
ARSAT fue creada por el Estado el 22 de mayo de 2006, mediante la Ley 26.092, y tiene como objetivo brindar conectividad mayorista para reducir la brecha digital entre las grandes ciudades y las pequeñas localidades del país.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el presupuesto aprobado fortalece la sostenibilidad financiera de la empresa y consolida su rol estratégico en el desarrollo de la economía del conocimiento, la innovación y la soberanía tecnológica nacional. /NoticiasArgentinas