El Gobierno aprobó el presupuesto 2025 para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), con una proyección de superávit financiero de $4.374 millones para el presente ejercicio. La decisión se dio en medio del conflicto salarial que mantienen los empleados de la compañía estatal.

El aval presupuestario, correspondiente a la empresa dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, fue formalizado mediante la Resolución 1285/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según la proyección oficial, los ingresos operativos de ARSAT ascenderán a $157.835 millones, mientras que los gastos operativos se estiman en $128.197 millones, lo que arroja una ganancia de explotación de $29.637 millones.

Además, se prevé que los ingresos corrientes alcanzarán los $167.243 millones y los gastos corrientes se mantendrán en $128.197 millones, con un ahorro estimado de $39.045 millones. Por otra parte, los recursos de capital se ubican en $33.457 millones, frente a erogaciones de capital por $68.128 millones.

Con base en estos cálculos —avalados por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda— se estimó un resultado financiero superavitario de $4.374 millones.

La aprobación se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.156, que regula el régimen presupuestario de las empresas públicas, y ocurre mientras los trabajadores de ARSAT llevan adelante un paro de 72 horas entre el 1 y el 3 de septiembre.

El conflicto gremial se originó por el reclamo del 50% del ajuste salarial correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2023, además del pago de la paritaria de la administración pública, que según los empleados dejó de abonarse. También exigen la apertura de una instancia paritaria regular y permanente.

ARSAT fue creada por el Estado el 22 de mayo de 2006, mediante la Ley 26.092, y tiene como objetivo brindar conectividad mayorista para reducir la brecha digital entre las grandes ciudades y las pequeñas localidades del país.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el presupuesto aprobado fortalece la sostenibilidad financiera de la empresa y consolida su rol estratégico en el desarrollo de la economía del conocimiento, la innovación y la soberanía tecnológica nacional. /NoticiasArgentinas