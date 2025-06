A pocos días del vencimiento del beneficio por la baja de retenciones para la soja y el maíz, el sector agroexportador intensificó la liquidación de divisas. Sin embargo, el dólar oficial registra una suba esta semana. El Gobierno ya anticipó que no habrá prórroga y que el régimen especial finalizará el 1° de julio.

En ese marco, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que las liquidaciones del agro se aceleraron durante los primeros dos días hábiles de la semana: pasaron de un promedio diario de US$169 millones la semana pasada a US$262 millones el lunes y US$195 millones el martes.

Aunque solo restan tres días hábiles antes del regreso a las alícuotas más altas, desde la casa de Bolsa aclararon que el cambio no implicará un corte inmediato en las ventas.

“Los exportadores pueden fijar la alícuota vigente registrando una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) antes del 1° de julio, y luego disponen de hasta 15 días hábiles para ingresar el 95% de las divisas correspondientes. Esto permitiría que el ritmo de liquidaciones siga siendo alto hasta, al menos, el 23 de julio”, explicó PPI en su informe diario.

Asimismo, destacaron que las DJVE del complejo sojero —que venían promediando 450.000 toneladas diarias— saltaron a 1,93 millones de toneladas el martes. “Esto anticipa una liquidación fuerte en los próximos días, que podría presionar a la baja el tipo de cambio”, proyectaron.

Durante junio, el agro ya liquidó más de US$2000 millones. Sin embargo, el Gobierno no logró capitalizar ese ingreso para fortalecer las reservas del Banco Central, ya que la entidad no compra divisas mientras el dólar no alcance el piso de la banda cambiaria. En este contexto, el Tesoro tuvo que intervenir con licitaciones de bonos para obtener dólares y el BCRA cerró un préstamo con bancos por US$2000 millones. Aun así, no se alcanzó la meta de reservas pactada con el FMI para este mes.

Con presión sostenida, el dólar subió Durante la jornada cambiaria del miércoles, la baja inicial del dólar oficial fue rápidamente revertida. Según Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, la cotización mayorista arrancó en mínimos de $1171,50 —tres pesos por debajo del cierre anterior— pero repuntó rápidamente.

“La demanda formalizada por bancos y empresas absorbió toda la oferta disponible, empujando los precios al alza, especialmente hacia el final de la rueda. El tipo de cambio cerró en un máximo de $1191,50 por unidad”, señaló Quintana. En el Banco Nación, el dólar finalizó la jornada a $1205.

En lo que va de la semana, el mayorista acumula una suba cercana a los $30, sin dar señales de la calma que algunos analistas esperaban en estos últimos días del beneficio impositivo. Quintana indicó que podría haber comenzado un cierre de posiciones de cara al fin de mes.

Más allá del escenario actual, desde PPI advirtieron que hay elementos que presionarán sobre el tipo de cambio en la previa a las elecciones de medio término. Entre ellos, mencionaron factores de la cuenta corriente como el comercio exterior y el turismo, y en la cuenta financiera, el tradicional incremento del ahorro en dólares durante los períodos electorales.