El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

El Gobierno decidió eliminar las retenciones para las exportaciones de 200 productos pertenecientes al sector minero, que incluyen materiales como el oro, el cobre y las cales. Esta medida, que se implementará a partir del próximo viernes, sigue a la reciente reducción de alícuotas aplicada a productos agropecuarios como la soja y el maíz.

La formalización de esta normativa se realizó a través del Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, el cual establece que la alícuota del derecho de exportación para estos productos será del cero por ciento (0%). El decreto abarca un conjunto diverso de productos que caen dentro de distintas categorías arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Entre ellos se encuentran productos de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, así como piedras preciosas y semipreciosas. Es importante destacar que esta eliminación de retenciones no incluye a la plata y al litio, que son otros minerales de relevancia en el país.

La minería es reconocida como el quinto complejo exportador de Argentina, representando en promedio el 80% de las exportaciones provinciales en regiones como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

A través de esta normativa, el Gobierno busca potenciar el sector minero, el cual actualmente contribuye al Producto Bruto Interno (PBI) del país en un 1,2%, cifra que contrasta con el 10% que representa en otras economías mineras de la región.

En los considerandos del decreto, se menciona la necesidad de crear condiciones favorables para que el sector minero pueda contribuir a la recuperación económica del país, generando nuevos empleos y aumentando el volumen de exportaciones.