El Gobierno inició el proceso de privatización de Corredores Viales: buscan concesionar 8.000 kilómetros en un año

El Gobierno dio inicio formal al proceso de privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que gestiona más de 6000 kilómetros de rutas en todo el país. A través de la resolución 1284 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció un plazo de 12 meses para concesionar la red vial nacional y avanzar con la disolución y liquidación de la firma.

La medida se conoció apenas una semana antes de que se abran las ofertas de la licitación por la Ruta del Mercosur, actualmente bajo la órbita de Corredores Viales. Este tramo fue el primero en someterse al proceso de reprivatización tras la finalización del contrato con Caminos del Río Uruguay (Cursa) y marca el inicio del plan impulsado por el Gobierno en el marco de la Ley Bases 2024 y el Decreto 95/2025.

En julio, el Ejecutivo había prorrogado la intervención de la empresa hasta que finalice el proceso de traspaso al sector privado.

Los pasos hacia la privatización

La resolución firmada por el Ministerio de Economía instruye a la Secretaría de Transporte a avanzar en la extinción, por mutuo acuerdo, de los contratos vigentes entre el Estado y Corredores Viales. Además, deberá proponer la conformación de los nuevos tramos de concesión, realizar un relevamiento del estado de las rutas y evaluar las obras de infraestructura existentes.

Por su parte, la Agencia de Transformación del Estado deberá coordinar las acciones necesarias para cumplir con el cronograma privatizador. Esto incluye solicitar la valuación de los activos de Corredores Viales y de los flujos futuros de fondos provenientes de las concesiones de obras por peaje, a cargo de organismos del sector público nacional.

La resolución también fija las condiciones de los próximos procesos licitatorios, que se realizarán a través de la plataforma Contrat.AR.

Privatización de rutas nacionales: cómo sigue el proceso

Como informó TN, la licitación de la Ruta del Mercosur (que incluye tramos de las rutas 12 y 14, y el Puente Rosario-Victoria) fue el primer paso en la privatización. Las ofertas se recibirán hasta el 8 de septiembre.

Luego, en mayo y junio se lanzaron las etapas 2 y 3 de la Red Federal de Concesiones, que suman cerca de 8000 kilómetros. Estas rutas, hoy operadas por Corredores Viales, serán concesionadas bajo el nuevo esquema con peajes.

La etapa 2 abarca:

Las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery.

Las rutas nacionales 3, 5 y 7.

Accesos a los puertos del Paraná, en Rosario y zonas aledañas.

La etapa 3, por su parte, incluye otros ocho tramos, con más de 2800 kilómetros, distribuidos en regiones clave del país:

Centro: ruta 9, ruta nacional 19 y 34 (entre Rosario y Córdoba).

Centro Norte: ruta 34 (entre Santa Fe y Santiago del Estero).

Noroeste: ruta 9 (entre Santiago y Salta, y de Jujuy a Yala), y tramos de las rutas 34, 66, 1V66 y A-016.

Con la oficialización del proceso, se espera que en las próximas semanas el Gobierno avance con las licitaciones de los 16 tramos correspondientes a las etapas 2 y 3, acelerando así el desmantelamiento de Corredores Viales y su traspaso al sector privado.