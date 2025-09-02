El Gobierno intervendrá desde hoy en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en un intento por contener el dólar. Lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

La medida se produce en medio de una creciente presión financiera que puso a prueba la estrategia que, hasta ahora, utilizó el Gobierno para mantener a la divisa estadounidense estable.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que no habrá información diaria sobre los movimientos del Tesoro y que la medida cuenta con el aval del FMI.

En un cambio de estrategia, ahora el Ministerio de Economía (el Tesoro Nacional) saldrá a operar en el mercado de cambios, seguramente para vender divisas y calmar la alta demanda en la previa a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Tesoro activa la intervención para evitar que lo haga el BCRA, que, por el acuerdo con el FMI, está limitado a operar solo cuando el dólar quede por fuera de las bandas de flotación —comprar a menos de $1.000 y vender a más de $1.400.

La decisión se conoció cuando el dólar mayorista abrió en alza, a $1.380, tras el salto de 2,2% del lunes que lo acercó a la banda superior de flotación. Tras el anuncio de Quirno, la divisa mayorista operaba en baja y se ubicaba a $1.370.

El poder de fuego del Tesoro para intervenir el dólar

Hasta fines de agosto, el Tesoro tiene US$1.700 millones en depósitos en dólares en el BCRA, según los últimos datos disponibles y relevados por el analista Amílcar Collante.

Esa cifra implica una caída de algo más de US$300 millones durante el octavo mes. En el mercado se detectaron esas ventas durante la segunda quincena de agosto y habrían correspondido a operaciones con una provincia (PBA) para que pague deuda este mes.

Esas ventas de dólares del Tesoro habían despertado sospechas en el mercado sobre alguna operación para bajar el dólar futuro, aunque no hubo confirmaciones al respecto.